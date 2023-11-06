Як розірватися стосунки з коханим: потрібні фрази

Розставання з коханим – це завжди важке випробування, як для того, хто йде від партнера, так і для того, кого залишають. Немає єдиного правильного способу розлучитися, проте потрібно завжди бути щирим і ввічливим.

Про те, як зробити процес розлучення менш болючим для себе та партнера, розповіли в Dailynews.kyiv. Зокрема, потрібно дотримуватися певних правил, а саме:

Чітке усвідомлення причини розриву. Якщо ви не знаєте, що сталося не так, ви не зможете пояснити це іншій людині. Не варто звинувачувати партнера в розриві чи в чомусь іншому, просто скажіть, що ви відчуваєте, що так буде краще.

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Оберіть правильне місце і час для розмови. Не варто розмовляти про розрив в місцях, які пов'язані з вашими спільними спогадами. Краще обрати нейтральне місце, де ви зможете говорити спокійно і впевнено.

Будьте щирі і ввічливі. Не говоріть різкі і образливі слова, подякуйте людині за все хороше, що було між вами.

Не піддавайтеся на емоції. Розставання – це завжди стрес, і важливо не піддаватися емоціям. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися, краще відкласти розмову на потім.

Напишіть лист або повідомлення. У цьому випадку також важливо бути щирим і ввічливим.

Фрази, які можуть допомогти вам розійтися:

Поки ти зі мною, твоє справжнє кохання просто виє від самотності.

Не витрачай час зі мною, ти знайдеш багато чого, рухаючись вперед без "валізи без ручки".

Те багаття, яке було в наших серцях, перетворилося на попіл. Час позбутися його.

Ми жили в одному малесенькому всесвіті – час розширити горизонти.

Нічого не буває просто так, ми віддали один одному частинки душі і стали кращими версіями себе.

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