Як розносити нове взуття: дієвий лайфхак

Купівля нового взуття – це завжди хвилююча подія, адже воно може додати родзинки до вашого образу. Проте, часто трапляється, що туфлі або черевики виявляються трохи тісними, й носити їх некомфортно. Не варто одразу відправляти їх назад або здавати в ремонт, адже існує декілька простих та ефективних методів, які допоможуть вам розносити взуття та зробити його зручнішим. Про це пише Главред.

Спеціальні засоби для розм'якшення шкіри:

Один з найпростіших та найефективніших способів – це використання спеціальних хімічних засобів, які можна знайти у взуттєвих магазинах або спеціалізованих відділах. Ці засоби, у вигляді спреїв або піни, призначені для розм'якшення шкіри, що робить взуття більш еластичним та комфортним.

Переваги використання спеціальних засобів:

Не шкодять матеріалу взуття.

Не залишають плям або змін кольору.

Діють швидко та ефективно.

Як використовувати:

Нанесіть засіб на внутрішню поверхню взуття, зосередившись на проблемних місцях.

Одягніть товсті шкарпетки та взуття, яке хочете розносити.

Походіть протягом 30-60 хвилин, щоб шкіра розм'якшилася та прийняла форму вашої ноги.

Домашні методи:

Якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби, можете спробувати один із домашніх методів:

Картопля: Очистіть картоплю та наріжте її на шматки, які відповідають формі туфель. Заповніть туфлі картоплею та залиште на ніч.

Очистіть картоплю та наріжте її на шматки, які відповідають формі туфель. Заповніть туфлі картоплею та залиште на ніч. Газети: Намочіть газети у воді та відіжміть їх. Щільно набийте туфлі мокрими газетами та залиште на ніч.

Намочіть газети у воді та відіжміть їх. Щільно набийте туфлі мокрими газетами та залиште на ніч. Заморожування: Наповніть пластиковий пакет водою і помістіть його всередину взуття. Потім помістіть взуття в морозилку на ніч. Вода перетвориться на лід та розшириться, розтягуючи взуття.

Читайте також: Як почистити шкіряне взуття, щоб воно виглядало як нове

Швидкі методи:

Якщо вам терміново потрібно розносити туфлі, ось кілька швидких методів:

Товсті шкарпетки: Одягніть товсті шкарпетки та поносіть туфлі протягом декількох годин.

Одягніть товсті шкарпетки та поносіть туфлі протягом декількох годин. Фен: Увімкніть фен на режим гарячого повітря та спрямуйте його на ділянки взуття, які тиснуть. Тримайте фен на відстані 15-20 см протягом 30 секунд, а потім одягніть взуття на товсті шкарпетки. Повторіть процедуру кілька разів.

Увімкніть фен на режим гарячого повітря та спрямуйте його на ділянки взуття, які тиснуть. Тримайте фен на відстані 15-20 см протягом 30 секунд, а потім одягніть взуття на товсті шкарпетки. Повторіть процедуру кілька разів. Спирт: Змочіть ватний диск спиртом і протріть ним внутрішню частину туфель. Спирт допоможе розм'якшити шкіру.

Пам'ятайте:

Не намагайтеся розносити взуття, яке занадто мале. Це може призвести до деформації та пошкодження взуття.

Якщо ви відчуваєте сильний дискомфорт, краще звернутися до фахівця з ремонту взуття.

Терпіння та акуратність – запорука успіху. Не поспішайте, й ваше взуття обов'язково стане зручним.

Нагадаємо, ми вже писали, де категорично заборонено зберігати взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!