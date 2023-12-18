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Щоб урізноманітнити святковий стіл: Як приготувати 3 простих та дуже смачних салати з ананасом

Ігор Романько

Як зробити салат з ананасом і куркою, кукурудзою або крабовими паличками

Ананас – це солодкий і соковитий фрукт, який чудово поєднується з багатьма продуктами. Тому салати з ананасом – це завжди смачно і цікаво.

На сайті pixelinform поділились одразу трьома рецептами закусок із цим тропічним фруктом, готувати які просто, а їсти – смачно.

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Салат з ананасом та куркою

Інгредієнти:

  • 400-500 г курячого філе
  • 200 г сиру
  • 3 яйця
  • 250 г консервованих ананасів
  • майонез

Приготування:

  1. Відваріть куряче філе до готовності.
  2. Натріть сир і яйця на тертці.
  3. Наріжте ананаси на шматочки.

Складання салату:

  1. На дно тарілки викладіть сир.
  2. Нанесіть сіточку з майонезу.
  3. Зверху покладіть нарізане куряче філе.
  4. Змастіть куряче філе майонезом.
  5. Викласти ананаси.
  6. Завершіть салат яйцями.

Салат з ананасом та кукурудзою

Інгредієнти:

  • 200 г шинки
  • 2 яйця
  • 200 г консервованої кукурудзи
  • 250 г консервованих ананасів
  • майонез

Приготування:

  1. Наріжте шинку на брусочки.
  2. Наріжте яйця на кубики.
  3. Наріжте ананаси на шматочки.

Складання салату:

  1. На дно тарілки викладіть шинку.
  2. Додайте майонез.
  3. Зверху покладіть яйця.
  4. Викласти кукурудзу.
  5. Завершіть салат ананасами.

Салат з ананасом та крабовими паличками

Інгредієнти:

  • 300 г крабових паличок
  • 300 г консервованих ананасів
  • 3 варені яйця
  • 280 г консервованого гороху
  • майонез

Приготування:

  1. Наріжте крабові палички на кубики.
  2. Наріжте ананаси на шматочки.
  3. Наріжте яйця на кубики.
  4. Злийте з гороху рідину.

Складання салату:

  1. Змішайте всі інгредієнти в салатнику.
  2. Додайте майонез і перемішайте.

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