Щоб урізноманітнити святковий стіл: Як приготувати 3 простих та дуже смачних салати з ананасом

Як зробити салат з ананасом і куркою, кукурудзою або крабовими паличками

Ананас – це солодкий і соковитий фрукт, який чудово поєднується з багатьма продуктами. Тому салати з ананасом – це завжди смачно і цікаво.

На сайті pixelinform поділились одразу трьома рецептами закусок із цим тропічним фруктом, готувати які просто, а їсти – смачно.

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Салат з ананасом та куркою

Інгредієнти:

400-500 г курячого філе

200 г сиру

3 яйця

250 г консервованих ананасів

майонез

Приготування:

Відваріть куряче філе до готовності. Натріть сир і яйця на тертці. Наріжте ананаси на шматочки.

Складання салату:

На дно тарілки викладіть сир. Нанесіть сіточку з майонезу. Зверху покладіть нарізане куряче філе. Змастіть куряче філе майонезом. Викласти ананаси. Завершіть салат яйцями.

Салат з ананасом та кукурудзою

Інгредієнти:

200 г шинки

2 яйця

200 г консервованої кукурудзи

250 г консервованих ананасів

майонез

Приготування:

Наріжте шинку на брусочки. Наріжте яйця на кубики. Наріжте ананаси на шматочки.

Складання салату:

На дно тарілки викладіть шинку. Додайте майонез. Зверху покладіть яйця. Викласти кукурудзу. Завершіть салат ананасами.

Салат з ананасом та крабовими паличками

Інгредієнти:

300 г крабових паличок

300 г консервованих ананасів

3 варені яйця

280 г консервованого гороху

майонез

Приготування:

Наріжте крабові палички на кубики. Наріжте ананаси на шматочки. Наріжте яйця на кубики. Злийте з гороху рідину.

Складання салату:

Змішайте всі інгредієнти в салатнику. Додайте майонез і перемішайте.

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