Як розгладити складки на одязі без праски

Як розгладити одяг без праски - Що робити якщо немає праски

Якщо одяг пом'ятий, а під рукою немає праски, то не варто засмучуватися. Це можна зробити за допомогою народних способів.

Дієвими лайфхаками поділилося видання Sante Plus. Там зауважили, що є безліч дуже ефективних рішень, щоб річ виглядала рівною та охайною, без найменших складок, ніби вона щойно прибула з хімчистки.

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1. Пара з душу. Щоб перевірити ефективність цієї поради, просто покладіть одяг якомога ближче до душі і дозвольте парі, що утворюється гарячою водою, впливати на складки, розрівнюючи їх. Діяти треба дуже обережно, щоби не намочити одяг.

2. Фен або випрямляч. Це одна з найефективніших порад щодо розгладжування складок на одязі. Процедура проста: повісьте одяг на вішалку і направте тепло фена на м'яті ділянки. Якщо сліди справді дуже виражені, випрямляч працюватиме ще краще. Комбінуючи два інструменти, будьте впевнені, що на вашому одязі більше не буде жодної складки.

3. Вішайте одяг дуже акуратно. Після прання настійно рекомендується розкласти одяг на гладкій поверхні і добре розтягнути його руками, поки він ще вологий. Потім просто акуратно повісьте його на мотузку або вішалку. Прищепки краще не використовувати, щоб не створювати додаткові складки.

4. Негайно виймайте одяг із пральної машини. У багатьох є дратівлива звичка – залишати одяг в барабані пральної машини на тривалий час. Це звичка, якої вам справді потрібно постаратися позбавитися, тому що білизна не тільки більше зіжмакається, а й швидше вбирає неприємний запах. Одна з основних порад, яка допоможе вам зберегти одяг без складок, – це виймати його з машини відразу після закінчення циклу прання.

5. Використовуйте вологу тканину. Ця порада буде особливо корисна, якщо ви в дорозі і у вас немає праски. Покладіть одяг на стіл, покладіть зверху вологий рушник або марлю і щільно притисніть до м'ятої ділянки. Коли одяг висохне, ви помітите, що складки повністю зникли.

6. Згорніть свій одяг, як буріто. Покладіть м'ятий светр на плоску поверхню, розгладьте зморщені ділянки пальцями, потім щільно згорніть, як буріто. Покладіть одяг під матрац на 15-30 хвилин. Розгорнувши його, ви здивуєтеся результату!

7. Покладіть кілька кубиків льоду в сушарку. Це, м'яко кажучи, незвичайний метод, але він працює напрочуд добре. Все, що вам потрібно зробити, це покласти зім'яту сорочку в сушарку, додати кілька кубиків льоду і запустити коротку програму сушіння, наприклад, на 5 хвилин. Процес буде майже аналогічний процесу з праскою: адже під дією тепла кубики льоду дуже швидко тануть і виділяють водяну пару, яка дозволить швидко випрасувати сорочку.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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