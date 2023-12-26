Як розтягнути тісне зимове взуття: прості та швидкі способи

Якщо ви купили нове взуття, але воно виявилося затісним, не поспішайте його повертати. Шкіряне та замшеве взуття з часом розтягнеться, але до цього моменту ви можете скористатися одним із лайфхаків, щоб зробити його більш зручним.

Перед тим, як використовувати будь-який з цих способів, переконайтеся, що взуття виготовлено з натуральної шкіри або замші. Не розтягуйте взуття занадто сильно, щоб не пошкодити його, пише Shareinfo.

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Найпростіший спосіб розтягнути взуття – це надіти на ноги 1-2 пари шкарпеток із щільного матеріалу і походити в ньому по квартирі пару вечорів. Таке взуття стане більш адаптованим до вашої стопи.

Для цього способу знадобляться міцні пакети та вода. Візьміть два пакетики й наповніть їх на чверть водою. Зав’яжіть і покладіть по одному в кожен черевик. Взуття з пакетами помістіть у морозильник. Коли вода повністю замерзне, дістаньте черевики з холодильника. Через 20 хвилин вийміть пакети. Взуття стане ширшим та зручнішим.

Газета – ще один засіб, який трохи розтягне зимове взуття. Змочіть газету водою і зімніть, а потім покладіть всередину чобіт чи у черевики. Через 24 години папір можна дістати. Взуття більше не тиснутиме і натиратиме.

Якщо ваше взуття занадто тісне, спробуйте розтягнути його феном. Направте потік гарячого повітря на проблемні місця всередині взуття. Це повинно допомогти.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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