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Як розтягнути тісне зимове взуття: прості та швидкі способи

Ігор Романько

Як швидко розтягнути нове та тісне зимове взуття

Якщо ви купили нове взуття, але воно виявилося затісним, не поспішайте його повертати. Шкіряне та замшеве взуття з часом розтягнеться, але до цього моменту ви можете скористатися одним із лайфхаків, щоб зробити його більш зручним.

Перед тим, як використовувати будь-який з цих способів, переконайтеся, що взуття виготовлено з натуральної шкіри або замші. Не розтягуйте взуття занадто сильно, щоб не пошкодити його, пише Shareinfo.

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Найпростіший спосіб розтягнути взуття – це надіти на ноги 1-2 пари шкарпеток із щільного матеріалу і походити в ньому по квартирі пару вечорів. Таке взуття стане більш адаптованим до вашої стопи.

Для цього способу знадобляться міцні пакети та вода. Візьміть два пакетики й наповніть їх на чверть водою. Зав’яжіть і покладіть по одному в кожен черевик. Взуття з пакетами помістіть у морозильник. Коли вода повністю замерзне, дістаньте черевики з холодильника. Через 20 хвилин вийміть пакети. Взуття стане ширшим та зручнішим.

Газета – ще один засіб, який трохи розтягне зимове взуття. Змочіть газету водою і зімніть, а потім покладіть всередину чобіт чи у черевики. Через 24 години папір можна дістати. Взуття більше не тиснутиме і натиратиме.

Якщо ваше взуття занадто тісне, спробуйте розтягнути його феном. Направте потік гарячого повітря на проблемні місця всередині взуття. Це повинно допомогти.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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