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Як розпізнати аб'юзера на самому початку стосунків

Катерина Шеремєтьєва

Як розпізнати аб'юзера на самому початку стосунків

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1. Контролює розмову. Співрозмовник перериває вас на півслові, не дає висловитись і весь час говорить тільки про себе.

2. Порушує одразу ваші особисті межі. Навмисно стає занадто близько до вас, при розмові нависає над вами, постійно намагається доторкнутися

3. Не відводить погляд у розмові. Якщо людина під час бесіди уважно дивиться вам прямо в очі, ні на мить не відводячи погляд убік, це привід запідозрити в ньому соціопату. Такі люди мають важкий, сфокусований гіпнотичний погляд, яким вони намагаються придушити свою жертву.

4. У нього немає погляду. Можлива і зворотна ситуація, коли перед вами людина з розфокусованим поглядом: вона ніби дивиться крізь вас і навмисно уникає зорового контакту. Це може бути ще одна ознака того, що ви зустрілися із соціопатом.

5. У людини швидко змінюється настрій. У нього/її може неймовірно швидко змінюватися настрій: в одну хвилину він милий і веселий у спілкуванні, а наступну перетворюється на роздратовану і саркастичну людину без видимих на те причин.

6. Чи не контролює емоції. Одна з ознак того, що перед вам психічно хвора людина – це те, що вона не вміє тримати свої емоції під контролем.

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