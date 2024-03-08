Як перевірити взуття на оригінальність: пояснення експерта

Для багатьох модників наявність брендових речей є справжньою одержимістю. Без відповідного логотипу чи напису на кофтині чи кросівках вони навіть не розглядають можливість їх одягання.

Проте саме ця пристрасть до брендів часто стає здобиччю шахраїв, які видають підробку за оригінальний товар. Нині ситуація ускладнюється тим, що підробки часто майже нічим не відрізняються від оригіналу. Про це пише Главред.

Як відрізнити автентичне взуття від підробки?

Експертка у сфері стилю Юлія Рябич розповіла про ключові деталі, на які варто звертати увагу під час вибору взуття, щоб не стати жертвою обману.

За словами експертки, насамперед слід ретельно оглянути коробку. Логотип бренду має бути розміщений на кришці з боків та зверху. Також повинна бути наявна наліпка зі штрих-кодом, назвою моделі, розміром, серійним номером і датою виробництва.

На устілці всередині взуття обов'язково має міститися фірмовий логотип, номер моделі, та ті ж самі позначки мають бути на внутрішньому боці язичка. Якщо просвітити його ультрафіолетом - також має з'явитися логотип.

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Стилістка радить звертати увагу на якість обробки швів. Ще однією ознакою підробки є залишки клею та необроблені деталі, що стирчать, яких не може бути в оригінальному взутті.

Отже, при купівлі брендового взуття необхідно бути особливо пильним і звертати увагу на найменші деталі, щоб не стати жертвою шахраїв.

Нагадаємо, ми вже писали, де категорично заборонено зберігати взуття.

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