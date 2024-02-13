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Як перевірити якість води у колодязі: три дієвих методи

Ціхоцька Марія

Як перевірити якість води у колодязі: три дієвих методи

Хоча найточнішим способом визначити якість води з колодязя є лабораторний аналіз, існують й доступні домашні методи, що дають уявлення про основні показники. Наприклад, визначення жорстокості, кількість нітратів та мінеральних солей.

Про це пише pixelinform.

  1. Жорсткість:
  • Налийте в ємність чисту воду з колодязя.
  • Додайте кілька крапель миючого засобу.
  • Збийте суміш до утворення піни.
  • Слабке піноутворення свідчить про високу жорсткість, зумовлену солями та лужними металами.
  1. Нітрати:
  • Наповніть ємність водою.
  • Заморозьте її.
  • Перевірте замерзлу воду на наявність плівки на поверхні.
  • Плівка може свідчити про вміст нітратів.
  • Таку воду рекомендується очищати перед вживанням.
  1. Мінеральні солі:
  • Нанесіть кілька крапель води на дзеркало.
  • Дайте їй висохнути.
  • Каламутні сліди після висихання свідчать про високий вміст мінеральних солей.
  • Таку воду слід вживати з обережністю.

Пам'ятайте:

  • Ці методи дають лише орієнтовні результати.
  • Для точного визначення якості води рекомендується провести лабораторний аналіз.
  • За потреби рекомендується використовувати фільтри або інші методи очищення води.

Додаткові поради:

  • Зверніть увагу на запах, колір та прозорість води.
  • Якщо вода має неприємний запах,каламутний або незвичайний колір, це може свідчити про забруднення.
  • Регулярно перевіряйте якість води з колодязя, щоб уникнути ризиків для здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити воду в домашніх умовах.

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