Як просто видалити плями та запах поту з одягу

Після прання на низьких температурах плями від поту на одязі часто не відпираються. Також важко прибрати запах поту на деяких речах, які недопустимо прати за 40 градусів і більше.

Щоб позбутися цієї неприємності, є кілька способів, що допоможуть впоратися з проблемою. Видання SantePlusMag радить спробувати кілька перевірених методів – вам не знадобиться купувати дорогі плямовивідники чи відбілювачі для кольорових тканин.

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Для речей з цупких тканин можна скористатися оцтом. Просто замочіть свій одяг у мисці, наповненій 5 літрами води та половиною склянки оцту. Залиште на 30 хвилин перед тим, як випрати вручну або в машині.

Можна використати лимонну цедру. Столову ложку натертої шкірки лимона треба залити склянкою теплої води та полити на плями. Дайте розчину побути на одязі 2-3 години. Потім прополощіть і виперіть.

Допоможе від плям і спирт (70 градусний). Наповніть миску холодною водою і додайте склянку спирту. Занурте одяг у розчин і залиште на 24 години перед полосканням і висушуванням.

Аспірин теж здатен вивести плями та запах поту. Наберіть в тазик води й покладіть туди дві шипучі таблетки аспірину. Замочіть одяг у розчині та залиште на кілька годин перед повторним пранням вручну або в машинці.

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