Як прогнати щурів з ділянки: найкращий природний відлякувач
Втомилися від щурів, які псують ваш сад? Не впадайте у відчай! Існує екологічний та ефективний спосіб їх відлякати – посадити м'яту та інші трави з сильним запахом.
Захистіть свій сад від щурів за допомогою м'яти та інших трав. Корисними порадами від досвідчених садівників поділились на сайті Главред.
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Чому м'ята так ефективна?
- Її запах неприємний для щурів, тому вони тримаються подалі.
- М'ята безпечна для інших рослин та людей.
- Її легко вирощувати.
Як використовувати м'яту для відлякування щурів:
- Посадіть м'яту по периметру саду.
- Розмістіть горщики з м'ятою всередині теплиці.
- Розкидайте сушену м'яту навколо отворів теплиці.
- Змочіть ватні кульки м'ятною олією та розкладіть їх у саду.
Інші трави, які відлякують щурів:
- Базилік
- Ехінацея
- Часник
- Чебрець
Посадіть ці трави разом з м'ятою, щоб створити неприємну для щурів атмосферу.
Ще кілька порад:
- Вирощуйте цибулю, цибулю-порей і часник на городі - вони також відлякують щурів.
- Не залишайте в саду їжу та сміття, які можуть привабити щурів.
- Регулярно прибирайте бур'яни, які можуть дати щурам притулок.
P.S.
- М'яту потрібно оновлювати кожні пару тижнів, щоб запах залишався сильним.
- Для кращого результату поєднуйте м'яту з іншими методами відлякування щурів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи, які заставлять гризунів обходили ваш двір стороною.
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