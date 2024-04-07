Як прогнати щурів з ділянки: найкращий природний відлякувач

Як захистити сад та город від щурів.

Втомилися від щурів, які псують ваш сад? Не впадайте у відчай! Існує екологічний та ефективний спосіб їх відлякати – посадити м'яту та інші трави з сильним запахом.

Захистіть свій сад від щурів за допомогою м'яти та інших трав. Корисними порадами від досвідчених садівників поділились на сайті Главред.

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Чому м'ята так ефективна?

Її запах неприємний для щурів, тому вони тримаються подалі.

М'ята безпечна для інших рослин та людей.

Її легко вирощувати.

Як використовувати м'яту для відлякування щурів:

Посадіть м'яту по периметру саду.

Розмістіть горщики з м'ятою всередині теплиці.

Розкидайте сушену м'яту навколо отворів теплиці.

Змочіть ватні кульки м'ятною олією та розкладіть їх у саду.

Інші трави, які відлякують щурів:

Базилік

Ехінацея

Часник

Чебрець

Посадіть ці трави разом з м'ятою, щоб створити неприємну для щурів атмосферу.

Ще кілька порад:

Вирощуйте цибулю, цибулю-порей і часник на городі - вони також відлякують щурів.

Не залишайте в саду їжу та сміття, які можуть привабити щурів.

Регулярно прибирайте бур'яни, які можуть дати щурам притулок.

P.S.

М'яту потрібно оновлювати кожні пару тижнів, щоб запах залишався сильним.

Для кращого результату поєднуйте м'яту з іншими методами відлякування щурів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи, які заставлять гризунів обходили ваш двір стороною.

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