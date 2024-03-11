Як продовжити життя трояндам, які стали в‘янути: лайфхак з окропом

Чарівність квітів важко переоцінити. Проте навіть найпрекрасніший букет з часом втрачає свою первозданну красу. Зрізані квіти, особливо не дуже свіжі, починають в'янути.

Винятком є троянди - ці квіти можуть радувати око досить тривалий час без застосування спеціальних засобів. Однак і вони зрештою підпадають під згубний вплив часу. Про це пише Телеграф.

Якщо троянди зів'яли, не варто сумувати. Існують способи продовжити життя букета.

Секрети продовження життя троянд у вазі

Перед розміщенням троянд у вазі слід вжити певних заходів для кращої стійкості квітів:

- видалити листя біля основи стебел;

- обрізати стебла під кутом для кращого вбирання вологи;

- прибрати вазу з букетом від прямих сонячних променів та джерел тепла.

Щоб продовжити свіжість троянд, додайте до води один з наступних інгредієнтів: цукор, яблучний оцет, етиловий спирт чи активоване вугілля.

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Повернення втраченої привабливості

Навіть зів'ялі троянди можна реанімувати. Для цього:

- видаліть сухе листя та обпалі пелюстки;

- зріжте стебла під кутом 45° та на кілька секунд занурте у окріп;

- переставте квіти у вазу з теплою водою.

Інший варіант - поставити букет на ніч у ванну з холодною водою. Така ванна допоможе трояндам "напитися" вологи та повернути колишню пишність.

Застосовуючи ці прості поради, ви зможете надовго зберегти красу букета троянд та насолодитися його чарівним виглядом.

Нагадаємо, ми вже писали, як продовжити квітам у вазі життя.

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