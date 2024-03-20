Як продовжити строк придатності відкритої консервації: вражаючий лайфхак від господинь

Хочемо розповісти про цікавий лайфхак зберігання, який допоможе продуктам довше зберігати свіжість. Цей трюк стосується стерильних баночок, які після відкриття зберігаються у холодильнику.

Він працюватиме як для домашньої консервації, так і для томатної пасти чи магазинних паштетів. Разом з Телеграф підкажемо, як довше зберегти консервацію.

Як використати гірчицю для збереження продуктів

Лайфхак із кришкою

Відкрийте банку з продуктами, які потрібно зберегти. Нанесіть на внутрішню поверхню кришки шар звичайної густої гірчиці.

Щільно закрийте банку кришкою. Гірчиця має антибактеріальні властивості, які допоможуть запобігти псуванню вмісту.

Розсіл для консервації

Додайте 1 чайну ложку сухої гірчиці в банку з відкритими консервованими огірками чи помідорами. Ретельно перемішайте. Гірчиця не лише збереже ваші запаси, а й надасть їм пікантного присмаку.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати м‘ясні консерви.

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