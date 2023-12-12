Як привернути удачу і залучити гроші до будинку за допомогою рису: секрети феншуй

Рис – це не тільки смачна і поживна їжа, але й символ удачі та процвітання в азійській культурі. Згідно з філософією феншуй, рис має потужну енергію, яка може залучити позитивні події в життя людини.

Ось кілька способів використовувати рис, щоб привернути удачу та благополуччя, згідно з Santeplusmag:

Розкладіть рисові зерна в кількох кутах будинку. Феншуй рекомендує розміщувати їх у різних місцях у вашому домі. Таким чином ви залучите у своє життя достаток і удачу.

Читайте також: Як залучити фінансовий достаток за допомогою феншуй

Використовуйте воду від варіння рису для миття підлоги. За повір'ями, вода, на якій вариться рис, приверне гроші й достаток.

Помістіть зерна сухого рису в скляну банку з сімома монетами. Цю чашу достатку поставте біля входу в будинок або офіс.

Поставте невелику тарілку з трохи білого рису в центр головного столу. Робіть це якомога частіше.

Звичайно, не варто сприймати ці ритуали занадто серйозно. Але якщо ви вірите в їхню силу, то вони можуть допомогти вам створити позитивну атмосферу в будинку і залучити удачу у своє життя.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!