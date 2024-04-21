Як прийти до усвідомлення того, що ''я - найщасливіша мама''

Щаслива мама – це інстаграмний тренд чи реальна людина? Якщо читати соціальні мережі, то жінці, яка стала мамою, слід бути і успішною дружиною, і старанною домогосподаркою, і дбайливою матір'ю. Але не всім вдається увійти в такий бойовий режим і бути успішним у всіх напрямках. З чого почати і як дійти усвідомлення того, що " я - найщасливіша мама" поговоримо далі в статті.

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Как стать счастливой мамой: 7 секретов

Не существует одного проверенного метода, который наверняка сделает вас счастливой женщиной и матерью, но мы выделили 7 советов, которые приблизят вас к состоянию гармонии и баланса. Не требуйте от себя невозможного и постарайтесь заручиться поддержкой близких. И даже если вы в растерянности и кажется, что рядом никого нет — наши рекомендации помогут вам обрести уверенность в себе и найти помощь в вашем окружении.

Высыпайтесь

Чтобы все последующие советы сработали, в первую очередь не пренебрегайте сном. Маме в принципе тяжело высыпаться, но важно находить время в моменты, когда ребёнок вам это позволяет. Поэтому, если чувствуете постоянный недосып — отложите домашние дела, закажите доставку или позовите родственников на помощь, но постарайтесь выспаться. Не убрано? Ну и пусть. Зато после нескольких дополнительных часов сна у вас будет намного больше сил для домашних дел.

Договоритесь с мужем, мамой или подругой, что на выходных они поиграют с ребёнком утром или приготовят завтрак для вашей дружной компании, а вы в это время поспите подольше.

И сколько бы лет ни было ребёнку, не стыдитесь дневного сна вместе с ним — дайте себе возможность отдохнуть в тот момент, когда вам это нужно. Выспавшаяся и счастливая мама — это счастливый ребёнок и гармония в семье.

Ухаживайте за собой

Часто молодые мамы откладывают на второй план всё, что касается их личной заботы о себе. Поесть — успею, душ и маникюр — подождут, макияж и прическа — как-нибудь в следующий раз. Первое время женщина делает всё на износ, затем втягивается и забывает, что забота о себе — это прежде всего её моральное и физическое здоровье. Особенно тяжело выделить время для себя, если малыш капризный, чуткий к маминому вниманию. Как это можно сделать? Без помощников — сложно.

Привлеките бабушек и дедушек, крёстных и друзей, которые могут обеспечить вашему чаду досуг 1-2 раза в неделю. И пока ребёнок под присмотром — нанесите маску или сделайте пилинг. А вечером, когда муж вернётся с работы или пока малыш спит, примите теплую ванну с пеной.

И не важно, планируете ли вы сегодня прогулку с малышом или решили провести этот день дома, позволяйте себе маленькие радости — носите удобную, но симпатичную одежду, делайте легкий и быстрый макияж, несложную прическу. Помните, что вы — прекрасная женщина!

Планируйте всё: бюджет, покупки, отдых, меню

Счастливая мама — счастливая семья. Планируйте свой день — это сэкономит время и силы, приучит ребёнка к дисциплине, а также хорошо повлияет на детскую психику: дисциплинирует, минимизирует тревогу и конфликты. Дети чувствуют ритм и знают распорядок дня, отчего легче засыпают и меньше нервничают.

Освободить себя от постоянных походов за покупками и готовки сложно, но можно облегчить задачу. Составьте меню на неделю, напишите список покупок и попросите мужа, брата, подругу помочь съездить в магазин с вами или вместо вас.

Не забывайте, просить о помощи надо прямо, а не ожидать реакции на ваши намёки.

Чтобы лишний раз не беспокоиться из-за того, что забыли что-то важное — ведите списки: покупок, бытовых дел, детских развивашек и секций. Кому-то подойдёт метод блокнота и ручки, кому-то — приложение на телефоне или органайзер на холодильнике. Если трудно распланировать дела на каждый день — можно выписывать список дел на неделю и постепенно вычёркивать проделанную работу. Так вы будете видеть диапазон задач и не станете переживать, если не успеете выполнить что-либо сегодня.

Делегируйте домашние дела

Не зазорно позвать на помощь маму, свекровь или мужа, если вы чувствуете, что устаете. Когда ваш организм переходит в стрессовый режим: нервы на пределе, силы на исходе, настроение близится к нулю — в таком состоянии сложно чувствовать себя счастливой мамой.

Хотя бы первое время делегируйте часть домашних дел близким, которые готовы вам помочь. Если вам предлагают помощь — не отказывайтесь. Мама поможет с уборкой, свекровь приготовит обед, а подруга посидит с малышом, пока вы спокойно принимаете душ. Не будьте требовательны к себе, если не справляетесь.

Конечно, вы лучше всех знаете, как правильно ухаживать за вашим ребёнком. Поэтому делегирование может даваться с трудом. Чтобы снизить уровень тревожности — составьте подробный список важных моментов, которые стоит учесть вашему помощнику. Разрешите себе и другим толику творчества и свободы в выполнении обязанностей по уходу за ребёнком: если ваши правила будут выполнены не на 100%, а хотя бы на 70% — считайте это уже отличным достижением.

Расхламляйте

Переизбыток лишних вещей истощает женщину. Наталкиваясь на пустые баночки, поломанные игрушки, старые вещи вы постоянно беспокоитесь о том, когда же наконец сможете навести порядок на той полке в шкафу или прибраться наконец-то в комнате. Добавляется ещё одна энергозатратная задача в список дел. Как стать счастливой мамой? Нужно постараться привести в порядок как внутреннее пространство, так и окружающее.

Сделайте привычкой раз в сезон проводить ревизию детских игрушек, одежды и кухонной утвари. Выбросьте, отдайте или вынесите в гараж ненужные вещи, которые вы не используете уже длительное время и вы увидите, что такое расхламление отлично приводит в порядок ваши мысли и радует взгляд.

Добавьте активности

В здоровом теле — здоровый дух. А маме нужно и то, и другое. Регулярные занятия гимнастикой, фитнесом или силовыми упражнениями стимулируют кровообращение, наполняют силой и энергией. Занимайтесь в тренажерном зале или дома. Можете выходить с малышом на спортивную площадку, ездить вместе на велосипеде или бегать друг за дружкой. Ваш организм отреагирует лучшим состоянием и позитивным настроем. К тому же, регулярные физические упражнения делают силуэт стройнее, а фигуру — более подтянутой, а это в свою очередь добавит мотивации и жизненной энергии.

Кроме того — это отличная возможность провести время с единомышленниками, выделить его не только для физической активности, но и для общения вне дома.

Прислушивайтесь к себе

Мама — уязвимый объект всеобщего внимания и часто жертва требований и непрошенных советов. К ней обращены взоры родных, близких и даже случайных прохожих. Если женщина будет воспринимать все советы без разбора, то постепенно они начнут взаимоисключать друг друга, а у мамы начнётся паника, мол, она совершенно не понимает как ей воспитывать своего ребёнка.

Будьте критичны к информации, оцените сначала своё отношение к совету и затем решите, хотите ли вы ему следовать.

Вы не обязаны слушать чужие нравоучения и более того, вы можете попросить не давать их вам, если испытываете раздражение.

В любом общении с посторонними, не бойтесь чётко обозначить свои границы и сказать, что вы сами разберётесь в нужном вопросе или посоветуетесь со специалистом, потому что только вам в дальнейшем нести ответственность за ребёнка. А если методика вашего воспитания подвергается постоянной критике — постарайтесь не общаться с людьми, позволяющими себе такое поведение.

Как же воплотить все эти советы в жизнь? Неужели стать счастливой мамой так сложно? Спешим вас успокоить вас — всё будет хорошо! Главное — не нагружать себя дополнительными требованиями, ведь вы не обязаны быть счастливой по чужим меркам. Все критерии — это ваш личный выбор.

Возьмите из рекомендаций для себя то, что отзовется в вашей душе, попробуйте применить на практике в небольших объемах — оцените результат. Если вам понравится — продолжайте действовать по тому же принципу или попробуйте внедрить в повседневную жизнь следующий лайфхак. Снова оцените результат. Двигайтесь маленькими шажками, не спешите, слушайте себя и вы обязательно будете счастливой мамой!