Яким чином приготувати яйця, щоб отримати максимальну користь

Запечений омлет з овочами – це ситна, смачна та корисна страва, яка припаде до смаку всій родині. Його легко готувати і рецепт не потребує багато часу та спеціальних навичок.

Рецепт, яким поділились на сайті OBOZREVATEL корисний, адже містить білок з яєць, вітаміни та клітковину з овочів. Підходить для сніданку, обіду або вечері. Може бути вегетаріанською стравою.

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Інгредієнти:

Шпинат – 1 пучок

Перець болгарський (червоний та жовтий) – по 1 шт.

Яйця – 3 шт.

Броколі – 150 г

Молоко – 150 мл

Сіль – 1/2 ч. л.

Приготування:

Капусту броколі промийте та розділіть на суцвіття. Відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин. Перець наріжте на невеликі шматочки. Збийте яйця з молоком та сіллю. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть шарами овочі: броколі, шпинат, перець. Залийте овочі яєчно-молочною сумішшю. Випікайте омлет у розігрітій до 170°C духовці протягом 30 хвилин.

Порада:

Замість шпинату можна використовувати інші зелені овочі, наприклад, руколою або салат.

До омлету можна додати інші овочі, наприклад, помідори, цибулю або гриби.

За бажанням омлет можна посипати тертим сиром.

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