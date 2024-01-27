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Яким чином приготувати яйця, щоб отримати максимальну користь

Ігор Романько

Який рецепт приготування яєць найкорисніший

Запечений омлет з овочами – це ситна, смачна та корисна страва, яка припаде до смаку всій родині. Його легко готувати і рецепт не потребує багато часу та спеціальних навичок.

Рецепт, яким поділились на сайті OBOZREVATEL корисний, адже містить білок з яєць, вітаміни та клітковину з овочів. Підходить для сніданку, обіду або вечері. Може бути вегетаріанською стравою.

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Інгредієнти:

  • Шпинат – 1 пучок
  • Перець болгарський (червоний та жовтий) – по 1 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Броколі – 150 г
  • Молоко – 150 мл
  • Сіль – 1/2 ч. л.

Приготування:

  1. Капусту броколі промийте та розділіть на суцвіття. Відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин.
  2. Перець наріжте на невеликі шматочки.
  3. Збийте яйця з молоком та сіллю.
  4. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть шарами овочі: броколі, шпинат, перець.
  5. Залийте овочі яєчно-молочною сумішшю.
  6. Випікайте омлет у розігрітій до 170°C духовці протягом 30 хвилин.

Порада:

  • Замість шпинату можна використовувати інші зелені овочі, наприклад, руколою або салат.
  • До омлету можна додати інші овочі, наприклад, помідори, цибулю або гриби.
  • За бажанням омлет можна посипати тертим сиром.

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