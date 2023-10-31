Як приготувати смачний та ситний сніданок за лічені хвилини: рецепт картопляних оладок

Давайте подивимося на рецепт створення смачних картопляних оладок, які може приготувати будь-яка господиня. Ця страва є універсальною, оскільки її можна подавати як основне блюдо, так і як супутник до м'ясних страв, яєць чи салатів.

Цей простий рецепт описує, як створити смачні картопляні оладки, які заряджають енергією на цілий день та готуються дуже швидко, пише сайт bbcgoodfood.com.

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Інгредієнти:

Картопля — 3 шт;

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Борошно пшеничне — 3 ст.л;

Яйце — 2 шт;

Рослинна олія — 3 ст.л;

Сіль, приправи — на смак.

Рецепт:

Спочатку натріть картоплю та цибулю на крупну терку. Після цього викладіть отриману масу на чистий кухонний рушник і вичавіть якнайбільше рідини. Перекладіть цю суміш у велику миску і додайте борошно, а також необхідну кількість приправ за вашим смаком. Додайте яйця та дрібно нарізану цибулю до маси в мисці. Розігрійте деяку кількість рослинної олії на великій сковороді з антипригарним покриттям. Викладайте по 2 столові ложки приготованої раніше суміші на сковороду для смаження. Смажте оладки приблизно 4 хвилини з кожного боку на середньому або сильному вогні, перевертаючи їх лопаткою. Перекладіть смажені оладки на тарілку, яку попередньо застелили паперовими рушниками, щоб забрати зайву олію. Повторюйте цей процес, поки суміш не закінчиться. Подавайте по 3 порції оладків на кожну людину. Вони смакують найкраще з сметаною, авокадо та смаженим яйцем. Для прикраси рекомендуємо посипати зеленою цибулею.

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