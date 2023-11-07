Як приготувати смачні кекси без яєць та борошна, щоб вони тримали форму

Кекси – це популярна десертна страва, відома своєю м'якою текстурою та ніжним смаком. Запрошуємо вас ознайомитися із нашим рецептом, який дозволить приготувати цю смачну випічку без використання яєць та борошна.

Історія смачних кексів належить до англійської кухні, пише сайт sensatsiya.com. Вони стали популярними в Великій Британії в 18-19 століттях та готувалися із звичайних інгредієнтів, таких як борошно, яйця, молоко, цукор та олія. У ці старі часи ця страва була доступною та ситною для багатьох людей.

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Здоров'ям на користь, кекси багаті на вітаміни та корисні речовини. Вони вміщують в собі вітаміни групи B, які необхідні для нормального функціонування нервової системи та обміну речовин. Крім того, вони містять мінерали, такі як кальцій, залізо та магній, які сприяють здоров'ю кісток, крові та м'язів.

Справжня користь десерту полягає в тому, що вони можуть бути відмінним джерелом енергії та поживних речовин. Проте, слід пам'ятати, що надмірне споживання солодких та жирних кексів може призвести до зайвої ваги та проблем із травленням. Тому важливо дотримуватися розумних обмежень у споживанні цукру та жирів.

Кекси на молоці можна поєднувати з різними стравами та продуктами. Вони чудово смакують з чаєм, кавою або гарячим шоколадом. Також їх можна подавати із збитими вершками, свіжими ягодами або сиропом.

Спосіб подачі кексів залежить від вашого смаку та креативності. Ви можете розрізати їх на половини та намазати маслом чи джемом. Або додати цедру апельсина або лимона для яскравішого смаку.

Інгредієнти:

Кефір або кисле молоко – 250 мл

Вівсяні пластівці, подрібнені – 200 г

Цукор – 100 г

Рослинна олія рафінована – 50 мл

Сіль – велика щіпка

Сода – 0,5 ч. л.

Приготування:

Спочатку змішайте цукор, олію та сіль в одній мисці. Додайте кефір або кисле молоко (краще, якщо вони трохи кислі) та харчову соду. Ретельно перемішайте. Порціями додавайте подрібнені вівсяні пластівці, перемішуючи тісто, щоб уникнути утворення грудок. За бажанням можна додати родзинки або інші інгредієнти за смаком. Тісто для кексів на кефірі вилийте в силіконові форми, заповнюючи їх на 1/2 – 2/3 об’єму. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин.

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