Як приготувати смачні бутерброди із намазкою із сардин: простий рецепт

Не лише класичні начинки, але і цілком незвичайні і смачні бутерброди можуть прикрасити ваш стіл. Ось рецепт освіжаючих бутербродів з сардинами, яйцями та цибулею, які стануть чудовим "гостем" на будь-якому застіллі.

Цей рецепт гарантує вам не тільки насичений смак, але і незабутній аромат і вид, пише OBOZREVATEL. Будьте творчими і експериментуйте з різноманіттю начинок для вашого ідеального бутерброду.

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Інгредієнти:

Сардини - 1 банка

Цибуля-шалот - 1/2 шт.

Яйця - 3 шт.

Сир - 50 г

Майонез - 1 ст. л.

Спеції: сіль, перець - на смак

Багет або батон

Часник - 1 зуб.

Листя салату, огірок - для подачі

Приготування:

Злийте рідину з сардин у окрему посудину, але не виливайте її повністю. Розімніть сардини виделкою до однорідності. Зваріть яйця. Відокремте білок від жовтка. Натріть білок, жовток і сир на тертці окремо. Додайте дрібно порізану цибулю. Можна взяти ріпчасту цибулю для насиченішого смаку. Додайте спеції та майонез, перемішайте до однорідної маси. Щоб досягти потрібної густоти, додайте кілька ложок рідини з сардин. Наріжте багет або батон на скибочки і обсмажте його на невеликій кількості олії до золотистої скоринки з обох сторін. Потім натріть кожну скибочку зубчиком часнику з одного боку. Намажте підсмажені скибочки сумішшю та подавайте, прикрашаючи листям салату та кружечками огірка.

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