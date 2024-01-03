Як приготувати варення з мандаринів: найпростіший рецепт
Мандарини – це соковиті та ароматні цитрусові, які дуже популярні взимку. З них можна приготувати не лише смачний компот, але й варення. Цей десерт чудово поєднується як із солодкими, так і з солоними стравами.
Для приготування варення з мандаринів потрібно вибрати стиглі та соковиті плоди, пише ukr.media. Вони повинні бути важкими, пружними на дотик, а шкірка повинна добре прилягати до м’якуша, але легко зніматися.
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Приготування варення з мандаринів
Інгредієнти:
- 1 кг мандаринів;
- 400-600 г цукру;
- спеції за бажанням (кориця, кардамон, аніс, гвоздика, шафран, мускатний горіх, ваніль).
Приготування:
- Мандарини вимийте, очистите від шкірки, видаліть білу плівку.
- Розділіть плоди на часточки, наріжте їх на дрібні шматочки і викладіть у каструлю з товстим дном. Засипте фрукти цукром.
- Увімкніть вогонь і постійно помішуйте вміст каструлі, доки не утвориться більш-менш однорідна маса.
- Масу, що вийшла, процідіть через дрібне сито або марлю. Поверніть все в каструлю і варіть, поки суміш не загусне (приблизно 30-45 хвилин).
- За 15 хвилин до закінчення приготування додайте спеції, якщо хочете.
- Готове варення розкладіть по стерилізованим банкам та пастеризуйте.
Варення з мандаринів із шкіркою
Інгредієнти:
- 1 кг мандаринів (з щільно прилеглою шкіркою);
- 1 кг цукру;
- 100 мл води.
Приготування:
- Мандарини добре вимийте, витріть їх насухо. Наріжте їх тоненькими кружальцями.
- Для сиропу змішайте цукор зі 100 мл води, покладіть у каструлю, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин.
- Опустіть мандаринові кружки у сироп.
- Доведіть на сильному вогні до кипіння, зменште вогонь до мінімуму та варіть 3 хвилини. Знімайте піну, якщо вона утвориться. Зніміть з вогню і залиште остигати на 2 години.
- Повторіть пункт 4 ще тричі.
- Влийте варення у стерилізовані банки і за бажання закатайте.
Поради
- Щоб варення вийшло густішим, можна додати трохи крохмалю. Для цього потрібно розвести 1 столову ложку крохмалю в 1 столовій ложці води і влити в варення за 5 хвилин до закінчення приготування.
- Для аромату можна додати до варення ванілін, корицю або інші спеції.
- Готове варення можна зберігати в холодильнику до 1 року.
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