Як приготувати українські вареники, які традиційно подавали на Святвечір
Вареники з картоплею – це традиційна страва української кухні, яка неодмінно присутня на святковому столі. А якщо додати до них ще й смажену цибулю та опеньки, то вийде справжній шедевр.
Подавайте вареники з картоплею, цибулею та опеньками зі сметаною або поливкою, пише smachnonews.24tv. Щоб тісто було більш еластичним, додайте в нього 1 чайну ложку рослинної олії. Щоб начинка не витікала з вареників, добре запечатуйте краї. Якщо ви не любите цибулю, можете її не додавати. Вареники можна також приготувати в пароварці.
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Інгредієнти:
- Для тіста:
- 2 чашки (250 г) пшеничного борошна
- 1 яйце
- 1/2 чашки (120 мл) води
- 1/2 чайної ложки солі
- Для начинки:
- 4 середні картоплини
- 1 велика цибуля
- 200 г опеньок
- Сіль і перець за смаком
- Рослинна олія для смаження
Приготування:
- Для тіста змішайте в мисці борошно з сіллю. Додайте яйце і поступово вливайте воду, замішуючи тісто. Замішуйте тісто до однорідності, а потім викладіть його на стіл, накрийте плівкою і залиште на 30 хвилин.
- Для начинки відваріть картоплю та обваріть у підсоленій воді опеньки.
- Обсмажте на рослинній олії дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізані опеньки і смажте, поки вони не втратять вологи та стануть золотистими.
- Перемеліть картоплю.
- Змішайте її зі смаженою цибулею та опеньками. Додайте сіль і перець за смаком.
- У великій каструлі закип'ятіть воду і додайте трохи солі.
- Розкачайте тісто та виріжте з нього кружечки за допомогою чашки або форми для вареників.
- Покладіть ложку начинки в центр кожного кружечка тіста, з'єднайте краї та утворіть півмісяці.
- Закип'ятіть воду в каструлі і варіть вареники протягом 7-10 хвилин, доки вони не випливуть на поверхню.
- Вийміть вареники з води за допомогою сита і дайте їм стекти.
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