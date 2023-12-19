Як приготувати українські вареники, які традиційно подавали на Святвечір

Вареники з картоплею – це традиційна страва української кухні, яка неодмінно присутня на святковому столі. А якщо додати до них ще й смажену цибулю та опеньки, то вийде справжній шедевр.

Подавайте вареники з картоплею, цибулею та опеньками зі сметаною або поливкою, пише smachnonews.24tv. Щоб тісто було більш еластичним, додайте в нього 1 чайну ложку рослинної олії. Щоб начинка не витікала з вареників, добре запечатуйте краї. Якщо ви не любите цибулю, можете її не додавати. Вареники можна також приготувати в пароварці.

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Інгредієнти:

Для тіста: 2 чашки (250 г) пшеничного борошна 1 яйце 1/2 чашки (120 мл) води 1/2 чайної ложки солі

Для начинки: 4 середні картоплини 1 велика цибуля 200 г опеньок Сіль і перець за смаком Рослинна олія для смаження



Приготування:

Для тіста змішайте в мисці борошно з сіллю. Додайте яйце і поступово вливайте воду, замішуючи тісто. Замішуйте тісто до однорідності, а потім викладіть його на стіл, накрийте плівкою і залиште на 30 хвилин. Для начинки відваріть картоплю та обваріть у підсоленій воді опеньки. Обсмажте на рослинній олії дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізані опеньки і смажте, поки вони не втратять вологи та стануть золотистими. Перемеліть картоплю. Змішайте її зі смаженою цибулею та опеньками. Додайте сіль і перець за смаком. У великій каструлі закип'ятіть воду і додайте трохи солі. Розкачайте тісто та виріжте з нього кружечки за допомогою чашки або форми для вареників. Покладіть ложку начинки в центр кожного кружечка тіста, з'єднайте краї та утворіть півмісяці. Закип'ятіть воду в каструлі і варіть вареники протягом 7-10 хвилин, доки вони не випливуть на поверхню. Вийміть вареники з води за допомогою сита і дайте їм стекти.

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