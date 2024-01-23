Як приготувати тушковані голубці, щоб вони були м’які та сподобались дітям
Голубці – це традиційна українська страва, яку люблять багато людей. Вони можуть бути як самостійним блюдом, так і доповненням до інших страв.
Щоб приготувати смачні голубці, важливо не тільки правильно їх згорнути, але й правильно тушкувати. Порадами поділились на сайті prostoway.
Читайте також: Що приготувати в дорогу: 3 смачні страви від Євгена Клопотенка
Процес тушкування голубців не повинен бути занадто тривалим. Приблизно 40-50 хвилин буде достатньо. Якщо тушкувати голубці довше, вони стануть сухими і жорсткими.
Для тушкування голубців можна використовувати воду або бульйон. Якщо ви виберете воду, то голубці будуть більш щільними і соковитими. Якщо ви виберете бульйон, то голубці будуть більш ніжними і ароматними.
Для смачного тушкування голубців можна додати овочеву засмажку. Для цього потрібно обсмажити на олії цибулю, моркву і болгарський перець.
Для аромату можна додати лавровий лист.
Викладіть підготовлені голубці в каструлю. Зверху овочеву засмажку з підливою. Залийте все окропом або бульйоном. Рідина повинна повністю покривати голубці.
Тушкуйте голубці на повільному вогні під кришкою.
Поради
- Для більш ніжного смаку голубців можна додати сметану або майонез.
- Якщо ви хочете, щоб голубці були більш пікантними, можна додати в підливу перець чилі або інші спеції.
- Голубці можна тушкувати не тільки в каструлі, але й в духовці. Для цього потрібно розкласти голубці в форму для запікання, залити їх підливою і запекти в духовці при температурі 180 градусів близько 40 хвилин.
Нагадаємо, ми вже писали, чому не виходить випічка.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!