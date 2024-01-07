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Як приготувати тушковану картоплю з м'ясом: найкращий рецепт

Ігор Романько

Як зробити тушковану картоплю зі свининою

Тушкована картопля з м'ясом – це проста і водночас дуже смачна страва, яка підійде для сімейного обіду або вечері. Для тушкованої картоплі з м'ясом краще використовувати шийну частину свинини або вирізку.

Щоб м'ясо швидше стало м'яким, його можна попередньо замаринувати в соєвому соусі, лимонному соку або оцті. Для більш насиченого смаку можна додати в страву інші спеції, наприклад, коріандр, мускатний горіх, паприку. Страву можна подавати з маринованими або свіжими овочами, зеленню. Рецептом поділились на сайті espreso.tv.

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Інгредієнти:

  • Картопля - 500 г
  • Свинина - 350 г
  • Вода - 300 мл
  • Морква - 0,5 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Томатна паста - 1 ст. л.
  • Олію - 2 ст. л.
  • Чебрець сушений - 0,5 ч. л.
  • Запашний перець горошком - 4 шт.
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Сіль - за смаком

Приготування:

  1. М'ясо промити, обсушити і нарізати на середні шматочки.
  2. Картоплю і моркву почистити і нарізати кубиками.
  3. У сковороді розігріти олію і обсмажити м'ясо до рум'яної скоринки.
  4. Додати в сковороду моркву і обсмажити ще 5 хвилин.
  5. Влити в сковороду воду, додати сіль, перець горошком, лавровий лист і чебрець. Довести до кипіння.
  6. Перелити вміст сковороди в каструлю.
  7. Тушкувати на повільному вогні 40 хвилин, поки м'ясо не стане м'яким.
  8. Додати в каструлю томатну пасту і перемішати.
  9. Додати картоплю і продовжувати тушкувати ще 20 хвилин, поки картопля не буде готова.
  10. Часник і кріп дрібно нарізати і додати в каструлю.
  11. Тушкувати ще 3 хвилини.
  12. Прибрати каструлю з вогню і дати страві настоятися під кришкою 15 хвилин.

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