Як приготувати традиційний український овочевий салат "Цап у городі"
Як зробити овочевий салат Цап в огороді
Салат, що завжди вражає своєю привабливістю! Швидкий у приготуванні, вишуканий у смаку і неперевершено красивий. Кожен раз, додаючи різні інгредієнти, цей салат стає новим кулінарним відкриттям.
Рецепт цього смаколика опублікований на YouTube-каналі Onyshkevychi. Цей рецепт гарантує вам не тільки приємний смак, але і чудовий вигляд вашої страви.
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Інгредієнти:
- Пекінська капуста – 1/2 прим.;
- Болгарський перець – 1 прим.;
- Ковбаса – 200 г;
- Кукурудза – 1 банка;
- Морква по-корейськи - 100-150 г;
- Цибуля синя – 1 шт.;
- Майонез – 2-3 ст. л.;
- Чіпси до смаку.
Спосіб приготування:
- Взяти консервовану кукурудзу та викласти її однією купкою на тарілку.
- Викласти корейську моркву, також у вигляді купки.
- Нарізати солодкий перець соломкою та додати його на тарілку купкою.
- Нарізати синю цибулю та покласти її у вигляді купки.
- Нарізати ковбасу (можна взяти шинку чи куряче філе) і також викласти купкою на тарілку.
- Взяти пекінську капусту, нарізати та додати її на тарілку.
- У середину салату додати майонез. Зверху додати чіпси за смаком.
- Перед подачею добре перемішати весь салат.
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