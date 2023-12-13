Як приготувати традиційні Житомирські деруни: простий рецепт

Житомирські деруни – це традиційна українська страва, популярні картопляні оладки, які вирізняються начинкою з сиру. Вони здобули визнання як одна з найулюбленіших страв у Житомирській області, де навіть проводять річні фестивалі на честь цієї страви.

Житомирські деруни традиційно подаються зі сметаною, часником та кропом. Також їх можна подавати із соусом зі сметани, часнику та зелені, пише hyser.com.

Читайте також: Захистить від вірусів та зміцнить імунітет: Як приготувати натуральний чай зі спеціями

Інгредієнти:

Картопля - 1 кг

Яйця – 2 шт.

Сир - 200 г

Рослинна олія – 4 ст. л.

Сметана - 3 ст. л.

Часник - 2 зубчики

Кріп - 1 пучок

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Очистіть картоплю і відваріть у мундирі до готовності. Потім остудіть і очистіть від шкірки. Натріть половину картоплі на дрібній тертці, а залишену частину розімніть у пюре. Розімніть сир разом із яйцем, сіллю та перцем. Змішайте терту картоплю з картопляним пюре, сиром, сіллю та перцем. Додайте збите яйце і добре перемішайте. Сформуйте з тіста коржики і в середину кожного покладіть ложку начинки з сиру. Обсмажте деруни на олії на середньому вогні до отримання золотистого кольору.

Поради:

Для приготування дерунів краще використовувати картоплю з високим вмістом крохмалю. Додавання трошки борошна в тісто зробить деруни ніжнішими. Уникайте пересмажування дерунів, щоб вони залишалися ніжними.

Радимо також звернути увагу на рецепт шоколадних пряників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!