Як приготувати торт Наполеон з заварним кремом: класичний рецепт
Новий рік – це час свят, веселощів і, звичайно ж, смачної їжі. Щоб порадувати близьких і гостей, приготуйте для них торт "Наполеон".
Цей торт давно став улюбленим для багатьох українців, тому приготувати його на свята – це чудова ідея, щоб порадувати близьких та друзів. Рецептом поділились на сайті theLime.
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Інгредієнти для коржів:
- Борошно - 500 г
- Вершкове масло - 250 г
- Яйце - 1 шт.
- Сіль - 1/2 ч. л.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
- Яблучний оцет - 1 ст. л.
- Холодна вода
Інгредієнти для заварного крему:
- Молоко - 1 л
- Цукор - 200 г
- Борошно - 55 г
- Кукурудзяний крохмаль - 55 г
- Вершкове масло не менше 82% - 200 г
- Ванільний цукор - за смаком
Готуємо коржі
На робочу поверхню, застелену пергаментом, висипаємо борошно і додаємо в нього заморожене вершкове масло. Нарізаємо його ножем прямо в борошні або тремо на терці. Перемішуємо, щоб кожен шматочок масла був у борошні. Пересипаємо отриману суміш у глибоку миску.
Інші інгредієнти з'єднуємо в мірній склянці: розбиваємо в неї яйце, додаємо яблучний оцет, олію, сіль і дуже холодну воду - так, щоб уся маса у склянці зайняла 250 мл.
Виливаємо все в борошно з маслом і замішуємо тісто силіконовою лопаткою. Потім перекладаємо в поліетиленовий пакет, зав'язуємо та залишаємо у морозильній камері приблизно на 40-60 хвилин.
Готуємо заварний крем
У глибокий посуд висипаємо цукор, через сито просіюємо борошно та кукурудзяний крохмаль. Додаємо поступово холодне молоко і перемішуємо вінчиком.
Ставимо на середній вогонь і постійно перемішуємо, щоб суміш не пригоріла. Час приготування - приблизно 10 хвилин. Як тільки молоко починає закипати, одразу ж знімаємо з вогню.
Гарячу суміш переливаємо в миску та накриваємо плівкою в контакт. Залишаємо охолоджуватися.
Збираємо торт
Розігріваємо духовку до 200°С.
Робочу поверхню присипаємо борошном, розгортаємо тісто і потім загортаємо в рулет. Поділяємо його на 8 приблизно рівних частин.
Один шматочок залишаємо, а решту на деякий час прибираємо в холодильник.
Відрізаємо шматочок пергаментного паперу, присипаємо його борошном і розкочуємо перший корж дуже тонко. Потім вирізаємо потрібну форму і проколюємо виделкою, щоб корж не здувся при випіканні.
Випікаємо корж та обрізки за температури 200°С до золотистої скоринки. Робимо те саме з іншими коржами.
Обрізки коржів подрібнюємо руками або за допомогою качалки в крихту.
В охолоджену масу для крему додаємо вершкове масло кімнатної температури, збиваємо міксером, потім вводимо ванільний цукор. Збиваємо все, щоб маса вийшла пишною та однорідною.
У форму з високими бортиками кладемо перший корж, змащуємо його кремом, потім другий корж, крем і так далі. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 1 годину, щоб крем стабілізувався та коржі просочилися.
Розрівнюємо крем і посипаємо з усіх боків крихтою, яка залишилася після обрізки коржів. За бажанням прикрашаємо зверху.
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