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Як приготувати сосиски в листковому тісті з сиром вдома: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити сосиски в листовому тісті з сиром в домашніх умовах

Втомилися від магазинного фастфуду? Хочете приготувати щось смачне та ситне за лічені хвилини? Тоді цей рецепт для вас! Спробуйте цей рецепт і ви будете приємно здивовані!

Сосиски в тісті з сиром – це не лише апетитна, але й дуже проста страва, з якою впорається навіть кулінар-початківець. Спробуємо приготувати її разом з фудблогером Ірискою Дімітровою.

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Інгредієнти:

  • 6 сосисок
  • 300 г листково-дріжджового тіста
  • 80-100 г сиру
  • кетчуп
  • 1 жовток + 1 ст. л. води
  • кунжут

Приготування:

  1. Розріжте листково-дріжджове тісто на прямокутники довжиною з сосиску. З обох сторін зробіть надрізи, як на відео.
  2. Змастіть серединку тіста кетчупом, викладіть тертий сир і сосиску.
  3. Накрийте сосиску смужками тіста почергово з обох сторін, щоб вийшла косичка.
  4. Накрийте рушничком і дайте піднятися в теплому місці протягом 20-30 хвилин.
  5. Змастіть жовтком, змішаним з 1 столовою ложкою води, і присипте кунжутом.
  6. Випікайте 12-15 хвилин при температурі 180°C.

Смачного!

Порада:

  • Замість кетчупу можна використовувати будь-який інший соус, наприклад, томатний або гірчичний.
  • До сиру можна додати зелень, спеції або овочі.
  • Для більш рум'яної скоринки можна змастити сосиски в тісті яйцем перед випіканням.

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