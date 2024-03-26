Як приготувати сосиски в листковому тісті з сиром вдома: простий рецепт

Як зробити сосиски в листовому тісті з сиром в домашніх умовах

Втомилися від магазинного фастфуду? Хочете приготувати щось смачне та ситне за лічені хвилини? Тоді цей рецепт для вас! Спробуйте цей рецепт і ви будете приємно здивовані!

Сосиски в тісті з сиром – це не лише апетитна, але й дуже проста страва, з якою впорається навіть кулінар-початківець. Спробуємо приготувати її разом з фудблогером Ірискою Дімітровою.

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Інгредієнти:

6 сосисок

300 г листково-дріжджового тіста

80-100 г сиру

кетчуп

1 жовток + 1 ст. л. води

кунжут

Приготування:

Розріжте листково-дріжджове тісто на прямокутники довжиною з сосиску. З обох сторін зробіть надрізи, як на відео. Змастіть серединку тіста кетчупом, викладіть тертий сир і сосиску. Накрийте сосиску смужками тіста почергово з обох сторін, щоб вийшла косичка. Накрийте рушничком і дайте піднятися в теплому місці протягом 20-30 хвилин. Змастіть жовтком, змішаним з 1 столовою ложкою води, і присипте кунжутом. Випікайте 12-15 хвилин при температурі 180°C.

Смачного!

Порада:

Замість кетчупу можна використовувати будь-який інший соус, наприклад, томатний або гірчичний.

До сиру можна додати зелень, спеції або овочі.

Для більш рум'яної скоринки можна змастити сосиски в тісті яйцем перед випіканням.

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