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Як приготувати скумбрію в духовці, щоб була схожа на копчену

Ігор Романько

Як запекти скумбрію в духовці, щоб вона була копченою

Запечена скумбрія – це справжня кулінарна перлина, яка поєднує в собі простоту приготування, доступність інгредієнтів та неймовірний смак. Секрет цієї страви криється в ароматному соусі, який надає рибі нотку копчення та пікантні нотки.

Ця страва за рецептом з сайту "Господинька" стане чудовою окрасою як повсякденного, так і святкового столу. Спробуйте приготувати скумбрію в гірчично-соєвому соусі – і ви будете приємно вражені її ароматом, смаком і простотою приготування.

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Інгредієнти:

  • Скумбрія - 3 шт. (500-600 г)
  • Цибуля - 4 шт. (середні)
  • Перець чорний мелений - за смаком

Для гірчичного соусу:

  • Гірчиця - 3 ст. л.
  • Майонез - 4 ст. л.
  • Соєвий соус - 5 ст. л.

Приготування:

  1. Розморожену скумбрію без голови та нутрощів нарізати на шматочки шириною близько 2 см.
  2. Перекласти рибу в миску, додати цибулю, нарізану півкільцями, і ретельно перемішати.
  3. Приготувати гірчичний соус: змішати в мисці гірчицю, майонез і соєвий соус до однорідної маси.
  4. Додати до риби та цибулі чорний мелений перець і соус, ретельно перемішати. Залишити маринуватися на 20-30 хвилин.
  5. Перекласти мариновану рибу з цибулею у форму для запікання. Змащувати форму олією не потрібно.
  6. Запікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин.
  7. Подавати скумбрію з цибулею, яка виходить не тушкованою, а злегка хрусткою.

Порада: для більш пікантного смаку можна додати до маринаду 1 ч. л. сушеного часнику, 1/2 ч. л. коріандру або інші спеції за смаком.

Смачного!

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