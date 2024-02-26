Як приготувати скумбрію в духовці, щоб була схожа на копчену
Запечена скумбрія – це справжня кулінарна перлина, яка поєднує в собі простоту приготування, доступність інгредієнтів та неймовірний смак. Секрет цієї страви криється в ароматному соусі, який надає рибі нотку копчення та пікантні нотки.
Ця страва за рецептом з сайту "Господинька" стане чудовою окрасою як повсякденного, так і святкового столу. Спробуйте приготувати скумбрію в гірчично-соєвому соусі – і ви будете приємно вражені її ароматом, смаком і простотою приготування.
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Інгредієнти:
- Скумбрія - 3 шт. (500-600 г)
- Цибуля - 4 шт. (середні)
- Перець чорний мелений - за смаком
Для гірчичного соусу:
- Гірчиця - 3 ст. л.
- Майонез - 4 ст. л.
- Соєвий соус - 5 ст. л.
Приготування:
- Розморожену скумбрію без голови та нутрощів нарізати на шматочки шириною близько 2 см.
- Перекласти рибу в миску, додати цибулю, нарізану півкільцями, і ретельно перемішати.
- Приготувати гірчичний соус: змішати в мисці гірчицю, майонез і соєвий соус до однорідної маси.
- Додати до риби та цибулі чорний мелений перець і соус, ретельно перемішати. Залишити маринуватися на 20-30 хвилин.
- Перекласти мариновану рибу з цибулею у форму для запікання. Змащувати форму олією не потрібно.
- Запікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин.
- Подавати скумбрію з цибулею, яка виходить не тушкованою, а злегка хрусткою.
Порада: для більш пікантного смаку можна додати до маринаду 1 ч. л. сушеного часнику, 1/2 ч. л. коріандру або інші спеції за смаком.
Смачного!
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