Як приготувати салат олів'є значно швидше ніж зазвичай: корисний лайфхак, що зекономить купу часу

Олів'є – це класичний салат, який неодмінно присутній на святковому столі в багатьох українських сім'ях. Однак приготування цього салату може зайняти чимало часу, особливо якщо ви любите робити його "з нуля".

Цей лайфхак допоможе вам приготувати олів'є всього за кілька хвилин, не жертвуючи при цьому його смаком, пише сайт Телеграф.

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Щоб скоротити час приготування олів'є, можна скористатися наступним лайфхаком:

Замість того, щоб нарізати всі овочі самостійно, використовуйте готову овочеву суміш з супермаркету.

Такі овочі вже нарізані і скомпоновані, вам залишиться їх лише швидко відварити.

Поставте на плиту каструлю з водою і доведіть до кипіння. Перекладіть овочеву суміш в сито або друшляк і опустіть в киплячу воду. Варіть овочі протягом кількох хвилин, поки вони не стануть м'якими. Дістаньте овочеву суміш з води і дайте їй охолонути.

Після того, як овочі охолонуть, ви можете додати їх до інших інгредієнтів олів'є і заправити салат майонезом.

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