Щось нове до святкового столу: Як приготувати салат з кальмарів та кукурудзи

Як зробити новорічний салат з кальмарами та кукурудзою

Новий рік 2024 року буде роком Водяного Дракона. А цей міфічний персонаж любить морепродукти. Тому пропонуємо вам приготувати на святковий стіл салат з кальмарів.

Рецептом поділились на сайті prostoway. Для більш насиченого смаку салат можна додати тертий твердий сир, а якщо ви не любите ріпчасту цибулю, то її можна замінити салатною червоною. Також для більш пікантного смаку можна додати в салат дрібно нарізаний часник.

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Інгредієнти

Кальмари — 500 г

Рис — 0,5 склянки

Яйця — 3 шт.

Цибуля — 1 шт.

Консервована кукурудза — 1 банка

Кріп

Сіль

Майонез

Приготування

Відваріть рис до готовності. Кальмари можуть бути замороженими або консервованими. Якщо свіжі, то розріжте їх на кільця і відваріть в підсоленій воді з перцем і лавровим листом протягом 2-3 хвилин. Цибулю наріжте кубиками. Якщо використовуєте ріпчасту цибулю, то попередньо замаринуйте її в холодній воді з оцтом або лимонним соком. Яйця відваріть круто і наріжте кубиками. Додайте до салату рис, кальмари, цибулю, кукурудзу і кріп. Заправте майонезом.

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