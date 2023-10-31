Як приготувати салаку з овочами на зиму: простий рецепт рибної консерви

У холодні зимові місяці салати, закуски, варення, повидла та желе завжди стають у нагоді. Спробуйте приготувати консервовану рибу, яка додасть різноманіття до вашого зимового столу.

Один із цікавих рецептів – це салака з овочами на зиму, яка може стати частиною вашого запасу на холодний період. Цю смакоту можна використовувати як гарнір або додавати до свіжих салатів, щоб зробити вашу вечерю не тільки смачною, але й корисною для здоров'я. Замість салаки, можна також використовувати мойву чи хек. Теж вийде смачно, але трохи дорожче, пише видання vikna.tv.

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Інгредієнти:

2 кілограми мороженої салаки

2 кілограми помідорів

2 кілограми цибулі

1 кілограм моркви

2 столові ложки солі

80-100 грамів цукру

5-6 столових ложок 9% оцту

Декілька горошин чорного або ароматного перцю

Трохи червоної солодкої паприки

Приготування:

Почніть з підготовки банок та кришок, ретельно їх вимийте і простерилізуйте. Помідори залийте окропом та залиште на 15 хвилин (ви можете також використовувати томатну пасту). Злийте воду і залийте помідори холодною водою протягом 2 хвилин, після чого знову злийте воду. Очистіть помідори від шкірки та наріжте їх на шматочки, після чого обсмажте протягом 10 хвилин. Розморозьте та очистіть салаку, обрізаючи голови, видаляючи нутрощі, плавники та хвостик. Рибу ретельно помийте та обсушіть. Почистіть цибулю та моркву, а потім підсмажте цибулю до золотистого кольору і тушкуйте моркву на грубій терці разом із цибулею до м'якості. Обсмажте салаку з обох сторін, спочатку зануривши її в борошно. Інший варіант - обсмажити салаку без борошна до м'якості і видалити кістки (якщо ви не бажаєте, щоб вони були в салаті). Перетворіть помідори в пюре за допомогою блендера, додайте сіль, цукор, чорний перець, паприку та оцет. Додайте помідорову суміш до цибулі та моркві і добре перемішайте. Розкладайте овочі та рибу шарами в каструлю і готуйте на невеликому вогні протягом 40 хвилин, не помішуючи. Розкладіть готовий салат в чисті, стерилізовані банки та закрутіть кришками. Переверніть банки дном вгору й закутуйте їх до повного остигання. Зберігайте консерви в прохолодному та сухому місці.

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