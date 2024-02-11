Як приготувати рибний бутерброд: турецький рецепт

Як зробити бутерброд з рибою

Чули про балик екмек? Це рибний бутерброд, який обожнюють в Туреччині. Балик екмек – це ситно, смачно і просто. Спробуйте приготувати – вам неодмінно сподобається.

Його назва перекладається як "риба в хлібі". Існує багато рецептів, але про два найпопулярніші рецепти розповіли у виданні ТСН.

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1. Турецький рецепт з скумбрією:

Інгредієнти:

2 філе скумбрії

1 багет

1/2 пучка салату

1 червона цибулина

1 помідор

1/2 лимона

Сіль, перець, олія

Приготування:

Розморозьте скумбрію, просушіть, посоліть та поперчіть. Обсмажте на олії з обох боків до золотистості. Наріжте цибулю кільцями, салат смужками, посоліть, поперчіть і трохи примніть. Розріжте багет навпіл, обсмажте на сковороді. Викладіть в багет овочі та рибу. Подавайте з лимоном.

2. Український рецепт з минтаєм:

Інгредієнти:

2 турецькі булочки або багет

Філе минтая

2-3 ст. л. олії

1 ч. л. меду

2 ч. л. лимонного соку

Салатна суміш

1/2 синьої цибулини

Сіль, перець, спеції

Приготування:

Розморозьте минтай, просушіть, посоліть та поперчіть. Обсмажте на олії з обох боків. Наріжте цибулю півкільцями, змішайте з салатом. Збризніть суміш овочів лимонним соком, додайте мед, сіль, перець, перемішайте. Розріжте булочки навпіл, викладіть салат, рибу. Смакуйте!

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