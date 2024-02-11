Як приготувати рибний бутерброд: турецький рецепт
Як зробити бутерброд з рибою
Чули про балик екмек? Це рибний бутерброд, який обожнюють в Туреччині. Балик екмек – це ситно, смачно і просто. Спробуйте приготувати – вам неодмінно сподобається.
Його назва перекладається як "риба в хлібі". Існує багато рецептів, але про два найпопулярніші рецепти розповіли у виданні ТСН.
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1. Турецький рецепт з скумбрією:
Інгредієнти:
- 2 філе скумбрії
- 1 багет
- 1/2 пучка салату
- 1 червона цибулина
- 1 помідор
- 1/2 лимона
- Сіль, перець, олія
Приготування:
- Розморозьте скумбрію, просушіть, посоліть та поперчіть.
- Обсмажте на олії з обох боків до золотистості.
- Наріжте цибулю кільцями, салат смужками, посоліть, поперчіть і трохи примніть.
- Розріжте багет навпіл, обсмажте на сковороді.
- Викладіть в багет овочі та рибу.
- Подавайте з лимоном.
2. Український рецепт з минтаєм:
Інгредієнти:
- 2 турецькі булочки або багет
- Філе минтая
- 2-3 ст. л. олії
- 1 ч. л. меду
- 2 ч. л. лимонного соку
- Салатна суміш
- 1/2 синьої цибулини
- Сіль, перець, спеції
Приготування:
- Розморозьте минтай, просушіть, посоліть та поперчіть.
- Обсмажте на олії з обох боків.
- Наріжте цибулю півкільцями, змішайте з салатом.
- Збризніть суміш овочів лимонним соком, додайте мед, сіль, перець, перемішайте.
- Розріжте булочки навпіл, викладіть салат, рибу.
- Смакуйте!
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