Як приготувати рол з кускусом і м'ясом: простий рецепт швидкого та ситного сніданку

Як зробити рол з кускусом та м'ясом на сніданок

Хочете чогось смачного та ситного на перекус? Запропонуємо спробувати роли з кускусом та м’ясом. Кускус – це не лише бюджетний і універсальний продукт, але й корисний, адже засвоюється швидко, ідеальний варіант для тих, хто цінує швидкість та смак. Давайте разом приготуємо цю особливу закуску!

Щоб здивувати себе і гостей, спробуйте приготувати роли з кускусом і м’ясом за рецептом з сайту Shuba. Вони точно стануть головною фішкою вашого столу.

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Інгредієнти:

Тонкий лаваш - 4 шт.

Смажене м'ясо - 300 г

Кускус - 120 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Перець болгарський червоний - 2 шт.

Салат, листя - 4 шт.

Часник, зубчики - 2 шт.

Куркума - 10 г

Фета - 80 г

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Йогурт - 100 г

Олія соняшникова - 20 г

Кускус залийте кип'ятком, накрийте і залиште на 10 хвилин. Цибулю і часник очистьте та дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте овочі до м'якості. Перець помийте, очистьте від серцевини та наріжте кубиками. Покладіть їх у сковороду, додайте куркуму, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин.

Наріжте м’ясо соломкою, додайте до овочів і смажте ще 5 хвилин. Фету подрібніть виделкою і разом з кускусом додайте у сковороду. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. На листи лаваша покладіть салатні листи, змастіть йогуртом, розкладіть начинку і згорніть рулетами. Підсмажте їх на гриль-сковороді з обох сторін до золотистого кольору.

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