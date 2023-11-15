Як приготувати рол з кускусом і м'ясом: простий рецепт швидкого та ситного сніданку
Хочете чогось смачного та ситного на перекус? Запропонуємо спробувати роли з кускусом та м’ясом. Кускус – це не лише бюджетний і універсальний продукт, але й корисний, адже засвоюється швидко, ідеальний варіант для тих, хто цінує швидкість та смак. Давайте разом приготуємо цю особливу закуску!
Щоб здивувати себе і гостей, спробуйте приготувати роли з кускусом і м’ясом за рецептом з сайту Shuba. Вони точно стануть головною фішкою вашого столу.
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Інгредієнти:
- Тонкий лаваш - 4 шт.
- Смажене м'ясо - 300 г
- Кускус - 120 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Перець болгарський червоний - 2 шт.
- Салат, листя - 4 шт.
- Часник, зубчики - 2 шт.
- Куркума - 10 г
- Фета - 80 г
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- Йогурт - 100 г
- Олія соняшникова - 20 г
Кускус залийте кип'ятком, накрийте і залиште на 10 хвилин. Цибулю і часник очистьте та дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте овочі до м'якості. Перець помийте, очистьте від серцевини та наріжте кубиками. Покладіть їх у сковороду, додайте куркуму, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин.
Наріжте м’ясо соломкою, додайте до овочів і смажте ще 5 хвилин. Фету подрібніть виделкою і разом з кускусом додайте у сковороду. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. На листи лаваша покладіть салатні листи, змастіть йогуртом, розкладіть начинку і згорніть рулетами. Підсмажте їх на гриль-сковороді з обох сторін до золотистого кольору.
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