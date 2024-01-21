Замість борщу та розсольника: Як приготувати простий та смачний суп з квашеною капустою на обід
Як зробити суп з квашеною капустою
Капустняк – це смачне і ситне блюдо, яке можна приготувати вдома за досить короткий час. Воно виходить дуже наваристим і ароматним, завдяки квашеній капусті і м'ясу.
Для приготування капустняку за рецептом з сайду sensatsiya потрібно взяти квашену капусту, білокачанну капусту, картоплю, цибулю, сало, свинину, пшоно, помідори, воду, приправу для борщу і олію.
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Ось поради, які допоможуть приготувати цей суп смачним:
- М'ясо варимо в бульйоні протягом години.
- Цибулю і сало обсмажуємо на олії.
- Помідори гасимо з цибулею і салом.
- Картоплю і пшоно додаємо в бульйон з м'ясом і варимо до готовності картоплі.
- Білокачанну капусту шаткуємо і додаємо в суп разом з засмажкою.
- Варимо суп ще 20 хвилин, додавши приправу для борщу, сіль і перець за смаком.
Інгредієнти:
- Квашена капуста - 300 г
- Білокачанна капуста - 300 г
- Картопля - 650 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт
- Сало - 50 г
- Свинина - 600 г
- Пшоно - 100 г
- Помідори - 200 г
- Вода - 3,2 літри
- Приправа для борщу - 1 ч. л.
- Олія рослинна - 3 ст. л.
- Сіль і перець - за смаком
Приготування:
- Свинину нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо в каструлю з водою. Солимо бульйон і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні протягом години, періодично знімаючи пінку.
- Сало нарізаємо кубиками і обсмажуємо на олії в сковороді до золотистого кольору.
- Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Додаємо до сала і обсмажуємо ще 5 хвилин.
- Помідори миємо і нарізаємо кубиками. Додаємо до цибулі і сала і гасимо на середньому вогні протягом 5 хвилин.
- Картоплю чистимо і нарізаємо кубиками. Пшоно промиваємо під проточною водою.
- У бульйон з м'ясом додаємо картоплю, пшоно і квашену капусту. Варимо до готовності картоплі.
- Білокачанну капусту дрібно шаткуємо.
- Готову картоплю витягаємо з бульйону, розминаємо в пюре і відправляємо назад в каструлю.
- Додаємо до супу засмажку, білокачанну капусту і приправу для борщу. Варимо ще 20 хвилин.
- Солимо і перчимо суп за смаком.
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