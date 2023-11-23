Нагадує кетчуп тільки на вигляд: Як приготувати пікантний та оригінальний соус із томатів на зиму

Як зробити соус з томатів та каррі на зиму

Якщо ви хочете уникнути покупки кетчупів із барвниками, спробуйте приготувати домашній соус з помідорів на зиму. Цей універсальний соус ідеально підходить до різних страв, таких як борщ, піца, макарони, а також може бути використаний як соус для м'яса.

Рецепт цього соусу був опублікований на сторінці фудблогерки Мирослави Крутій (miroslavakrutii) в Instagram. Ця заготівля приготовлена з натуральних інгредієнтів та чудово зберігається.

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Інгредієнти:

Помідори

Цибуля

Часник

Приготування:

Подрібніть помідори разом з цибулею і часником за допомогою блендера. Готуйте цю масу протягом 2-3 годин (залежно від кількості готової маси). Не накривайте кришкою. Додайте італійські трави, карі, сіль, цукор та трошки оцту. Збийте все за допомогою занурювального блендера. Приведіть до кипіння. Розлийте у стерилізовані банки. Стерилізуйте протягом 10-15 хвилин. Якщо не стерилізуєте, використовуйте стерильні банки та кришки, охолоджені під кришкою. Можете експериментувати з приправами для різноманітності смаку.

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