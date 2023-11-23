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Нагадує кетчуп тільки на вигляд: Як приготувати пікантний та оригінальний соус із томатів на зиму

Ігор Романько

Як зробити соус з томатів та каррі на зиму

Якщо ви хочете уникнути покупки кетчупів із барвниками, спробуйте приготувати домашній соус з помідорів на зиму. Цей універсальний соус ідеально підходить до різних страв, таких як борщ, піца, макарони, а також може бути використаний як соус для м'яса.

Рецепт цього соусу був опублікований на сторінці фудблогерки Мирослави Крутій (miroslavakrutii) в Instagram. Ця заготівля приготовлена з натуральних інгредієнтів та чудово зберігається.

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Інгредієнти:

  • Помідори
  • Цибуля
  • Часник

Приготування:

  1. Подрібніть помідори разом з цибулею і часником за допомогою блендера.
  2. Готуйте цю масу протягом 2-3 годин (залежно від кількості готової маси). Не накривайте кришкою.
  3. Додайте італійські трави, карі, сіль, цукор та трошки оцту.
  4. Збийте все за допомогою занурювального блендера.
  5. Приведіть до кипіння.
  6. Розлийте у стерилізовані банки.
  7. Стерилізуйте протягом 10-15 хвилин.
  8. Якщо не стерилізуєте, використовуйте стерильні банки та кришки, охолоджені під кришкою. Можете експериментувати з приправами для різноманітності смаку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

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