Нагадує кетчуп тільки на вигляд: Як приготувати пікантний та оригінальний соус із томатів на зиму
Якщо ви хочете уникнути покупки кетчупів із барвниками, спробуйте приготувати домашній соус з помідорів на зиму. Цей універсальний соус ідеально підходить до різних страв, таких як борщ, піца, макарони, а також може бути використаний як соус для м'яса.
Рецепт цього соусу був опублікований на сторінці фудблогерки Мирослави Крутій (miroslavakrutii) в Instagram. Ця заготівля приготовлена з натуральних інгредієнтів та чудово зберігається.
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Інгредієнти:
- Помідори
- Цибуля
- Часник
Приготування:
- Подрібніть помідори разом з цибулею і часником за допомогою блендера.
- Готуйте цю масу протягом 2-3 годин (залежно від кількості готової маси). Не накривайте кришкою.
- Додайте італійські трави, карі, сіль, цукор та трошки оцту.
- Збийте все за допомогою занурювального блендера.
- Приведіть до кипіння.
- Розлийте у стерилізовані банки.
- Стерилізуйте протягом 10-15 хвилин.
- Якщо не стерилізуєте, використовуйте стерильні банки та кришки, охолоджені під кришкою. Можете експериментувати з приправами для різноманітності смаку.
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