Як приготувати печінковий торт, щоб він вийшов надзвичайно ніжним: прості рецепти
Печінковий торт – це смачна і ситна закуска, яку можна приготувати з курячої або свинячої печінки. Для того, щоб торт вийшов вдалим, важливо дотримуватися рецептури і правильно підібрати інгредієнти.
Рецептом поділились у виданні УНІАН. Для приготування печінкового торта можна використовувати будь-яку печінку: курячу, свинячу, яловичу або навіть індичку.
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Печінковий торт з курячої печінки
Інгредієнти:
- Куряча печінка – 600 г
- Борошно – 60 г
- Яйце – 1 шт.
- Сметана – 100 мл
- Цибуля ріпчаста – 250 г
- Морква – 350 г
- Майонез – 150 г
- Часник – 2 зубчики
- Петрушка – 1/2 пучка
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Олія рослинна – для обсмажування
Приготування:
- Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, а моркву натріть на тертці.
- Обсмажте овочі на рослинній олії до м'якості.
- Вимийте курячу печінку, видаліть плівки. Пропустіть печінку через м'ясорубку або подрібніть в комбайні.
- Додайте до печінки яйце, сметану, сіль, перець і перемішайте.
- Всипте борошно і розмішайте до однорідності.
- Смажте млинці на розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку.
- Часник пропустіть через прес і змішайте з майонезом.
- Зберіть печінковий торт: викладіть на блюдо млинець, змастіть його майонезом, потім викладіть обсмажені овочі і повторіть шари.
- Зверху торт змастіть майонезом і прикрасьте зеленню.
- Поставте торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.
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Печінковий торт зі свинячої печінки
Інгредієнти:
- Свиняча печінка – 600 г
- Яйця курячі – 3 шт.
- Молоко – 1/2 склянки
- Борошно пшеничне – 3 ст. л.
- Гриби печериці – 5 шт.
- Морква – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Часник – 1-2 зубчики
- Майонез – 200 г
- Зелень кропу – за смаком
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
- Олія соняшникова – для смаження
Приготування:
- Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на тертці. Гриби очистіть і наріжте смужками.
- Обсмажте овочі і гриби на рослинній олії до готовності.
- Вимийте свинячу печінку, видаліть плівки. Пропустіть печінку через м'ясорубку або подрібніть в комбайні.
- Додайте до печінки яйця, молоко, борошно, сіль і перець і перемішайте.
- Смажте млинці по 2-3 хвилини з кожного боку.
- Зелень дрібно наріжте, змішайте з часником і майонезом.
- Зберіть печінковий торт: викладіть на блюдо млинець, змастіть його сумішшю часнику, майонезу і зелені. Зверху викладіть начинку з моркви, грибів і цибулі. І так по черзі з кожним шаром печінкового торта.
- Поставте торт в холодильник на ніч, щоб він просочився.
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