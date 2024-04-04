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Як приготувати неймовірні сирні оладки: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити оладки з кисломолочного сиру

Хто не любить пухкі, апетитні сирні оладки? Ця страва не лише смачна, але й корисна. А ще сирні оладки дуже просто готувати, тому вони стануть ідеальним сніданком у вихідний день.

Сирні оладки – це не лише смачний, але й корисний сніданок. Вони багаті на білок, кальцій та інші корисні речовини. Тому не зволікайте, а готуйте цю чудову страву для своїх близьких. Записуйте рецепт з сайту prostoway.com до своєї кулінарної скарбнички.

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Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир - 200 г
  • Борошно - 200 г
  • Кефір - 200 мл
  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 3 ст.л.
  • Розпушувач - 1 ч.л.
  • Сіль - дрібка

Приготування:

  1. Кисломолочний сир розімніть виделкою, якщо він грудочками.
  2. Яйця розітріть з цукром та сіллю.
  3. Додайте теплий кефір та перемішайте.
  4. Введіть сир, борошно та розпушувач. Добре вимішайте тісто.
  5. Розігрійте сковороду з олією.
  6. Викладайте оладки ложкою та обсмажуйте з двох сторін до золотистого кольору.

Смачного!

Порада:

  • Подавайте сирні оладки зі сметаною, варенням, медом або фруктовим джемом.
  • До тіста можна додати родзинки, цукати або ванільний цукор.
  • Щоб оладки вийшли пишними, не забивайте тісто борошном.

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