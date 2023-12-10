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Як приготувати незвичний салат з пекінською капустою та мисливськими ковбасками

Ігор Романько

Як зробити салат з пекінською капустою та мисливськими ковбасками

Салат із пекінської капусти завжди може бути варіативним, адже його можна готувати з різними інгредієнтами. Спробуйте замінити один компонент страви на інший і поекспериментуйте зі смаком.

У виданні Politeka.net поділились цікавим рецептом, де головним елементом стають мисливські сосиски в поєднанні з пекінською капустою.

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Щоб приготувати цей освіжаючий салат, вам знадобляться:

  • Пекінська капуста;
  • Морква;
  • Кукурудза консервована (200 г);
  • Яйця (2 шт.);
  • Мисливські сосиски (3 шт.);
  • Сіль і перець за смаком;
  • Сушений часник (1 ч. л.);
  • Сухарики (по бажанню);
  • Майонез (3-4 ст. л.).

Нарізаємо пекінську капусту, мисливські сосиски, а також яйця. Додамо консервовану кукурудзу та натерту моркву. Приправимо сіллю, перцем і додамо сушений часник для пікантності. Помішаємо і додаємо майонез, майонезний соус або густий йогурт. Можна також заправити оливковою або соняшниковою олією.

Крім основного рецепту, існує кілька варіантів заправок для цього смачного салату:

  1. Гірчичний соус:
    • 3 ст. л. соняшникової олії;
    • 1 ч. л. яблучного оцту;
    • 1 ст. л. гірчиці в зернах.
    Змішайте всі інгредієнти і використовуйте цю заправку для салату.
  2. Бальзамічний оцет і олія:
    • 3 ст. л. олії (соняшникової або оливкової);
    • 1 ст. л. бальзамічного оцту.
    Просто влийте олію та бальзамічний оцет, перемішайте і додайте сіль і перець за смаком.

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