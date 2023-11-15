Як приготувати справжні італійські мітболи з пармезаном: простий рецепт

Як зробити італійські мітболи з пармезаном

Існує безліч рецептів для улюблених м'ясних кульок, але ми пропонуємо вам спробувати традиційний італійський варіант, який включає запікання фрикадельок у духовці.

Ці м'ясні кульки, зроблені за рецептом ТСН з поєднанням свинини та яловичини, точно завоюють ваші смакові рецептори. Ще один бонус: після готування ви можете занурити їх у киплячий томатний соус для неймовірного смакового вибуху.

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Інгредієнти:

Пів склянки молока

Половина столової ложки лимонного соку

100-150 г хліба, нарізаного кубиками

1 ст. л. оливкової олії

1 невелика цибулина, нарізана кубиками

2 зубчики часнику

500 г яловичого фаршу

250 г свинячого фаршу

100 г тертого пармезану

2 яйця

Петрушка

Чилі

Свіжомелений перець

Сіль

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте молоко та лимонний сік у невеликій мисці та залийте хліб цією сумішшю. Дайте хлібу вбрати молоко протягом 5 хвилин і помішайте його руками. Пасеруйте цибулю на оливковій олії до м'якості протягом 2-3 хвилин. Додайте часник і обсмажте ще одну хвилину. Додайте цибулю та часник до хлібної маси, а також яловичину, свинину, сир, яйця, петрушку, перець та сіль. Змішайте все руками, залишивши суміш вологою. Постійте декілька хвилин перед тим, як формувати кульки. Сформуйте близько 16 м'ясних кульок. Збризкайте сковороду оливковою олією та обсмажте фрикадельки з усіх боків до отримання рум'яної скоринки (1-2 хвилини з кожного боку). Якщо вони прилипають, зачекайте трошки, перш ніж їх перевертати. Розмістіть фрикадельки на деко і готуйте 10 хвилин. Вони будуть трошки сирими всередині, але ще трошки допечуться після вийняття з духовки. Якщо ви хочете докладніше проварити м'ясо, залиште їх в духовці ще на 5 хвилин або обсмажте в киплячому томатному соусі декілька хвилин.

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