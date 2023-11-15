Як приготувати справжні італійські мітболи з пармезаном: простий рецепт
Як зробити італійські мітболи з пармезаном
Існує безліч рецептів для улюблених м'ясних кульок, але ми пропонуємо вам спробувати традиційний італійський варіант, який включає запікання фрикадельок у духовці.
Ці м'ясні кульки, зроблені за рецептом ТСН з поєднанням свинини та яловичини, точно завоюють ваші смакові рецептори. Ще один бонус: після готування ви можете занурити їх у киплячий томатний соус для неймовірного смакового вибуху.
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Інгредієнти:
- Пів склянки молока
- Половина столової ложки лимонного соку
- 100-150 г хліба, нарізаного кубиками
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 невелика цибулина, нарізана кубиками
- 2 зубчики часнику
- 500 г яловичого фаршу
- 250 г свинячого фаршу
- 100 г тертого пармезану
- 2 яйця
- Петрушка
- Чилі
- Свіжомелений перець
- Сіль
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте молоко та лимонний сік у невеликій мисці та залийте хліб цією сумішшю. Дайте хлібу вбрати молоко протягом 5 хвилин і помішайте його руками.
- Пасеруйте цибулю на оливковій олії до м'якості протягом 2-3 хвилин. Додайте часник і обсмажте ще одну хвилину.
- Додайте цибулю та часник до хлібної маси, а також яловичину, свинину, сир, яйця, петрушку, перець та сіль. Змішайте все руками, залишивши суміш вологою. Постійте декілька хвилин перед тим, як формувати кульки.
- Сформуйте близько 16 м'ясних кульок.
- Збризкайте сковороду оливковою олією та обсмажте фрикадельки з усіх боків до отримання рум'яної скоринки (1-2 хвилини з кожного боку). Якщо вони прилипають, зачекайте трошки, перш ніж їх перевертати.
- Розмістіть фрикадельки на деко і готуйте 10 хвилин. Вони будуть трошки сирими всередині, але ще трошки допечуться після вийняття з духовки. Якщо ви хочете докладніше проварити м'ясо, залиште їх в духовці ще на 5 хвилин або обсмажте в киплячому томатному соусі декілька хвилин.
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