Як приготувати мусаку зі свіжою капустою: болгарський рецепт
Як зробити мусаку з капустою
Мусака – це не просто страва, це справжня кулінарна візитівка Болгарії, яка поєднує в собі ситність, багатство смаків та ароматів. Замість традиційних баклажанів, пропонуємо спробувати рецепт мусаки з білокачанної капусти – не менш смачний та оригінальний варіант.
Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини. Спробуйте приготувати смачну та ситну мусаку за рецептом з сайту Shuba.
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Інгредієнти:
- Для запіканки:
- 1,5 кг білокачанної капусти
- 450 г телячого фаршу
- 350 г свинячого фаршу
- 2 шт. солодкого червоного перцю
- 1 ст. л. сушеного чебрецю
- 2 ст. л. олії
- Сіль та перець за смаком
- Для соусу:
- 2 ст. л. вершкового масла (73%)
- 2 ст. л. борошна
- 400 мл молока (3,2%)
- 1/4 ч. л. меленого мускатного горіха
- 2 жовтки курячих яєць
- 1 ст. л. гірчиці
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Запечіть солодкий перець:
- Добре вимийте перці, проколіть їх зубочисткою в декількох місцях.
- Запечіть у духовці або мікрохвильовій печі до м'якості.
- Можна використовувати консервований перець.
- Підготуйте капусту:
- Вимийте капусту, виріжте тверду частину та розберіть на листки.
- Відваріть листя в пароварці до м'якості (або трохи прокип'ятіть).
- Охолодіть листя, виріжте тверді жили.
- Приготуйте фарш:
- Наріжте запечений перець шматочками по 2 см.
- Протушкуйте перець на сковороді з олією протягом 5 хвилин.
- Додайте фарш, чебрець, сіль та перець.
- Обсмажте фарш до коричневого кольору, подрібнюючи його ложкою.
- Приготуйте соус:
- Розтопіть вершкове масло в каструльці.
- Додайте борошно, перемішайте та обсмажте протягом 5 хвилин.
- Поступово влийте молоко, постійно помішуючи, до загустіння.
- Додайте сіль, мускатний горіх, гірчицю, перемішайте.
- Сформуйте мусаку:
- Змастіть форму для запікання олією.
- Викладіть на дно форми шар капустяного листя.
- Зверху викладіть шар фаршу, потім соус.
- Повторіть шари, доки не закінчаться інгредієнти.
- Залийте мусаку зверху соусом.
- Запікання:
- Накрийте форму фольгою.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин до золотистої скоринки.
Порада:
- Для більш насиченого смаку можна додати до фаршу тертий сир або подрібнені волоські горіхи.
- Замість телячого та свинячого фаршу можна використовувати курячий або індичий.
- Для вегетаріанського варіанту мусаки фарш можна замінити грибами або сочевицею.
Смачного!
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