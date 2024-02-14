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Як приготувати мусаку зі свіжою капустою: болгарський рецепт

Ігор Романько

Як зробити мусаку з капустою

Мусака – це не просто страва, це справжня кулінарна візитівка Болгарії, яка поєднує в собі ситність, багатство смаків та ароматів. Замість традиційних баклажанів, пропонуємо спробувати рецепт мусаки з білокачанної капусти – не менш смачний та оригінальний варіант.

Ця страва стане чудовим обідом або вечерею для всієї родини. Спробуйте приготувати смачну та ситну мусаку за рецептом з сайту Shuba.

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Інгредієнти:

  • Для запіканки:
    • 1,5 кг білокачанної капусти
    • 450 г телячого фаршу
    • 350 г свинячого фаршу
    • 2 шт. солодкого червоного перцю
    • 1 ст. л. сушеного чебрецю
    • 2 ст. л. олії
    • Сіль та перець за смаком
  • Для соусу:
    • 2 ст. л. вершкового масла (73%)
    • 2 ст. л. борошна
    • 400 мл молока (3,2%)
    • 1/4 ч. л. меленого мускатного горіха
    • 2 жовтки курячих яєць
    • 1 ст. л. гірчиці
    • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Запечіть солодкий перець:
    • Добре вимийте перці, проколіть їх зубочисткою в декількох місцях.
    • Запечіть у духовці або мікрохвильовій печі до м'якості.
    • Можна використовувати консервований перець.
  2. Підготуйте капусту:
    • Вимийте капусту, виріжте тверду частину та розберіть на листки.
    • Відваріть листя в пароварці до м'якості (або трохи прокип'ятіть).
    • Охолодіть листя, виріжте тверді жили.
  3. Приготуйте фарш:
    • Наріжте запечений перець шматочками по 2 см.
    • Протушкуйте перець на сковороді з олією протягом 5 хвилин.
    • Додайте фарш, чебрець, сіль та перець.
    • Обсмажте фарш до коричневого кольору, подрібнюючи його ложкою.
  4. Приготуйте соус:
    • Розтопіть вершкове масло в каструльці.
    • Додайте борошно, перемішайте та обсмажте протягом 5 хвилин.
    • Поступово влийте молоко, постійно помішуючи, до загустіння.
    • Додайте сіль, мускатний горіх, гірчицю, перемішайте.
  5. Сформуйте мусаку:
    • Змастіть форму для запікання олією.
    • Викладіть на дно форми шар капустяного листя.
    • Зверху викладіть шар фаршу, потім соус.
    • Повторіть шари, доки не закінчаться інгредієнти.
    • Залийте мусаку зверху соусом.
  6. Запікання:
    • Накрийте форму фольгою.
    • Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин до золотистої скоринки.

Порада:

  • Для більш насиченого смаку можна додати до фаршу тертий сир або подрібнені волоські горіхи.
  • Замість телячого та свинячого фаршу можна використовувати курячий або індичий.
  • Для вегетаріанського варіанту мусаки фарш можна замінити грибами або сочевицею.

Смачного!

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