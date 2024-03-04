Як приготувати минтай у лаваші: оригінальний рецепт

Як запекти мінтай у лаваші в духовці

Хочете урізноманітнити своє меню і приготувати щось нове і смачне? Спробуйте цей рецепт минтая в лаваші! Риба виходить неймовірно соковитою, ніжною і ароматною, а лаваш робить її ще й ситною.

Цей рецепт з сайту "Одна хвилина" дуже простий і швидкий, а результат вас приємно здивує. Риба в лаваші стане чудовою вечерею або обідом для всієї родини.

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Для приготування вам знадобиться:

Філе минтая - 1,5 кг

Яйце - 1 шт

Майонез - 300 г

Гірчиця в зернах - 2 ч. л.

Твердий сир - 200 г

Цибуля - 1 шт

Зелень - 30 г

Помідори - 3 шт

Лаваш (20х30 см)

Сіль, перець за смаком

Для змащування:

Яйце - 1 шт

Сметана - 2 ч. л.

Приготування:

Рибу промийте, обсушіть і наріжте порційними шматочками. Посоліть і поперчіть з обох боків. У мисці змішайте яйце, майонез, гірчицю, сіль і тертий сир. Додайте подрібнену зелень. Цибулю і помідори наріжте кружальцями. Лаваш наріжте шматками 20х30 см. На кожен шматок лаваша викладіть 2 кільця помідора, цибулю і шматок риби. Зверху накрийте сирною начинкою. Загорніть лаваш конвертиком. Викладіть конвертики на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх сумішшю яйця і сметани. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 30-35 хвилин.

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