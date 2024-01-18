Як приготувати манну кашу, щоб вона сподобалась дітям: кулінарні секрети

Манна каша – це смачне і поживне блюдо, яке люблять і діти, і дорослі. Однак, щоб манка вийшла ніжною і без грудочок, важливо дотримуватися певних правил її приготування.

Про це пише espreso.tv. Для приготування манної каші краще використовувати жирне молоко. Манку потрібно всипати в молоко тонкою цівкою, постійно помішуючи. Це допоможе уникнути утворення грудочок. Не переварюйте кашу. Вона повинна бути густа, але не тверда. Якщо ви хочете приготувати манну кашу на кефірі, просто замініть молоко кефір у пропорції 1:1.

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Інгредієнти

350 мл молока

150 мл води

3 ст. л. манної крупи

1 ст. л. цукру

дрібка солі

невеликий шматочок вершкового масла

Приготування

Налийте в каструлю молоко і воду. Всипте манну крупу і, помішуючи, розмішайте її, щоб вона не осіла на дно. Поставте каструлю на невеликий вогонь. Додайте цукор і сіль. Дрібка кориці або ванілі додасть манній каші особливий аромат. Доведіть кашу до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання варіть кашу ще 4 хвилини, постійно помішуючи. У готову кашу додайте вершкове масло і розмішайте вінчиком. Подавайте манну кашу з улюбленим варенням, горіхами, сухими чи свіжими фруктами.

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