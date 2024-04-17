Як приготувати з кефіру сир з травами та спеціями

Сир з травами та спеціями!

Друзі, все дуже просто:

Я взяв 9 літрів кефіру жирністю 2,5%

Додав сік одного лимона, тільки не перестарайтеся з кислотою і хорошу щіпку солі, довів до кипіння і на друшляк, сир готовий, нехай стікає

І так, сир готовий, додайте:

Дрібно нарізана свіжа цибуля, петрушка і розмарин, або будь-яку зелень, сіль, чорний перець, перець Чилі свіжий - добре все розмішати і в два шари марлю і повісити на всю ніч, щоб сир став щільнішим.

Зранку в холодильник, до обіду готово 1,3 кг м'якої бринзи!