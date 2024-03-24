Як приготувати ідеальну манку без грудочок: три найкращі рецепти

Манна каша – це не лише дитячий сніданок, але й смачна та поживна страва для дорослих. Її можна приготувати на молоці, воді або суміші обох, щоб каша не була ані прісною, ані занадто жирною.

Секретами приготування ідеальної манної каші поділились на сайті gazeta.ua. Обов'язково спробуйте приготувати манку за одним з цих рецептів.

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Як зварити манну кашу на молоці?

Інгредієнти:

Молоко – 600 мл

Манна крупа – 3 ст. ложки

Цукор – 2 ст. ложки

Сіль – 1 ч. ложка

Вершкове масло – 30 г

Приготування:

Обполосніть каструлю холодною водою, влийте молоко і поставте на вогонь. Доведіть молоко до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму і потроху всипайте манку, постійно помішуючи. Додайте сіль і цукор. Варіть кашу на маленькому вогні 3-5 хвилин, постійно помішуючи. Коли каша звариться, додайте вершкове масло, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин. Подавайте кашу з ягодами, фруктами, горіхами або варенням.

Як зварити манну кашу на воді?

Інгредієнти:

Вода – 2 склянки

Манна крупа – 1,5 ст. ложки

Цукор – 1 ч. ложка

Сіль – щіпка

Вершкове масло – 15 г

Приготування:

Поставте каструлю з водою на невеликий вогонь, додайте сіль і цукор. Доводити до кипіння не обов'язково. У гарячу воду тонкою цівкою всипайте манку, постійно помішуючи. Варіть кашу 2 хвилини після закипання. Додайте в кашу вершкове масло. Якщо каша здається рідкою, залиште її під кришкою на 7 хвилин, щоб вона розбухла.

Як зварити манну кашу для дитини до року?

Інгредієнти:

Манна крупа – 2 ч. ложки

Вода – 200 мл

Молоко – 100 мл

Цукор – 1 ч. ложка

Сіль – на кінчику ножа

Приготування:

Доведіть воду в каструлі до кипіння. Поступово всипайте манку, постійно розмішуючи. Варіть кашу не більше 7 хвилин. Влийте гаряче, але не кип'ячене молоко. Додайте сіль, цукор і доведіть до кипіння. Зніміть кашу з вогню, додайте вершкове масло і збийте віночком.

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