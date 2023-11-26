Як приготувати ідеально рівний бісквіт для торта: кулінарний лайфхак

Хоча бісквіт вважається одним з найпростіших у приготуванні видів тіста, його смак і вигляд залежать від численних нюансів. З цими порадами ви зможете поліпшити якість ваших бісквітів і насолоджуватися смачними та привабливими тортами.

Отримання ідеального бісквіта – це мистецтво, яке варто вивчити, щоб радувати себе і гостей смачними тортами, пише prostoway. Ось кілька порад, як досягти рівного та пропеченого коржа.

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Не залишайте корж у формі

Після випікання важливо негайно вийняти корж з форми і обережно перевернути його, розкладаючи на стіл. Це дозволяє вирівняти поверхню бісквіта, хоча слід мати на увазі, що цей метод може трошки позбавити корж пишності.

Збережіть пишність з допомогою крохмалю

Якщо ви хочете зберегти пишність бісквіта, додайте невелику кількість води з крохмалем прямо в тісто перед замішуванням. Цей трюк допоможе зберегти форму, повітряну текстуру і м'якість вашого бісквіта. Забагато крохмалю може вплинути на консистенцію тіста, тому важливо дотримуватися правильного співвідношення.

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