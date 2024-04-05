Як приготувати грінки запеченою куркою: швидкий та ситний рецепт
Хто не любить гарячі бутерброди? Це ж просто паличка-виручалочка! Швидко, ситно, а головне – смачно! А якщо ще й з хрусткою гріночкою.
Рецептом дуже простих, але неймовірно апетитних гарячих бутербродів з куркою та сиром поділились на сайті cookpad.com. Замість батона можна використовувати житній хліб – буде ще й корисно. Начинку можна доповнювати іншими інгредієнтами, наприклад, грибами, овочами, оливками. Смачні бутерброди можна подавати з чаєм, кавою або соком.
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Інгредієнти:
- 1/2 батона
- 2 яйця
- 100 г твердого сиру (моцарела)
- 200 г курячого філе (запеченого або вареного)
- 2 ст. л. зелені
- Сіль, перець за смаком
- 1 ст. л. сметани або майонезу (необов'язково)
Приготування:
- Філе нарізаємо дрібними шматочками, сир натираємо на грубій тертці, зелень дрібно рубаємо.
- З'єднуємо філе, сир, яйця, зелень, сіль, перець. За бажанням додаємо 1 ст. л. сметани або майонезу. Все добре перемішуємо.
- Батон нарізаємо скибочками.
- Викладаємо начинку на скибочки батона.
- Викладаємо бутерброди на деко, застелене пергаментом.
- Запікаємо в розігрітій до 200°C духовці протягом 10-15 хвилин до золотистої скоринки.
- Виймаємо з духовки і насолоджуємося!
Смачного!
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