Як приготувати домашню гранолу з гречки: простий рецепт
Як зробити гранолу з гречки в домашніх умовах
Традиційна гранола – це суміш різних хрустких злаків, яка ідеально підходить для швидкого та корисного сніданку чи перекусу. Достатньо просто насипати її в тарілку та облити улюбленим йогуртом. Але ви також можете приготувати смачну гранолу вдома, використовуючи гречку як основу.
Цей рецепт був опублікований на Instagram-сторінці фудблогерки з псевдонімом aleksa_litvish. І, крім того, цей продукт може зберігатися в холодильнику до трьох тижнів.
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Інгредієнти:
- Гречка - 200 г (може бути зелена чи смажена, або їх комбінація)
- Мед або кленовий сироп - 2 ст. ложки плюс ще 2 ст. ложки
- Горіхова паста - 30 г
- Морська сіль - 1/4 ч. ложки
- Мигдальний чи ванільний екстракт - декілька крапель
- Мигдаль (цілий чи пластівці) - 50 г
- Кокосові пластівці - 50 г
- Фісташки - 50 г
- Льон - 20 г
Приготування:
- Залите суху гречку холодною водою і залиште на декілька годин або протягом ночі.
- Після цього процідіть і промийте гречку.
- Рівномірно розкладіть її на папері для випікання та підсушіть в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 5 хвилин.
- Змішайте 2 ст. ложки меду (або кленового сиропу), горіхову пасту, морську сіль та екстракт.
- Подрібніть горіхи і додайте їх до отриманої суміші.
- Після цього додайте гречку та всі інші інгредієнти.
- Рівномірно розкладіть все на папері для випікання.
- Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин.
- Після цього перемішайте все, облити ще 2 ст. ложки меду та випікайте ще на 10-15 хвилин до утворення скоринки.
- Вийміть з духовки і охолодіть на решті деко.
- Готову гранолу можна зберігати протягом до трьох тижнів і подавати з йогуртом або молоком як снек чи сніданок.
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