Як приготувати домашню гранолу з гречки: простий рецепт

Як зробити гранолу з гречки в домашніх умовах

Традиційна гранола – це суміш різних хрустких злаків, яка ідеально підходить для швидкого та корисного сніданку чи перекусу. Достатньо просто насипати її в тарілку та облити улюбленим йогуртом. Але ви також можете приготувати смачну гранолу вдома, використовуючи гречку як основу.

Цей рецепт був опублікований на Instagram-сторінці фудблогерки з псевдонімом aleksa_litvish. І, крім того, цей продукт може зберігатися в холодильнику до трьох тижнів.

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Інгредієнти:

Гречка - 200 г (може бути зелена чи смажена, або їх комбінація)

Мед або кленовий сироп - 2 ст. ложки плюс ще 2 ст. ложки

Горіхова паста - 30 г

Морська сіль - 1/4 ч. ложки

Мигдальний чи ванільний екстракт - декілька крапель

Мигдаль (цілий чи пластівці) - 50 г

Кокосові пластівці - 50 г

Фісташки - 50 г

Льон - 20 г

Приготування:

Залите суху гречку холодною водою і залиште на декілька годин або протягом ночі. Після цього процідіть і промийте гречку. Рівномірно розкладіть її на папері для випікання та підсушіть в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 5 хвилин. Змішайте 2 ст. ложки меду (або кленового сиропу), горіхову пасту, морську сіль та екстракт. Подрібніть горіхи і додайте їх до отриманої суміші. Після цього додайте гречку та всі інші інгредієнти. Рівномірно розкладіть все на папері для випікання. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Після цього перемішайте все, облити ще 2 ст. ложки меду та випікайте ще на 10-15 хвилин до утворення скоринки. Вийміть з духовки і охолодіть на решті деко. Готову гранолу можна зберігати протягом до трьох тижнів і подавати з йогуртом або молоком як снек чи сніданок.

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