Як приготувати домашній майонез: рецепт соусу без консервантів
Як приготувати домашній майонез: рецепт соусу без консервантів
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Любите салати із майонезом? Давайте приготуємо домашній соус – без консервантів та добавок. А ще я покажу, як зробити домашній майонез менш жирним.
Майонез
40 г жовтка (2 шт.)
1 ч. л. гірчиці
300-320 мл рослинної олії (1,3-1,4 склянки об'ємом 250 мл)
1 ч. л. соку лимона
сіль (за смаком)
100 г білого йогурту (0,4 склянки, або нежирної сметани)
Приготуйте майонез.
1. Збийте жовтки із гірчицею.
2. Додайте лимонний сік, тонким струмком додайте 1/2 частину рослинної олії, продовжуючи збивати.
3. Додайте невеликими порціями йогурт і половину рослинної олії, що залишилася, чергуючи їх.
4. Збийте соус до потрібнох консистенції.
5. Доведіть до смаку сіллю та лимонним соком.