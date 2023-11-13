Як приготувати домашній кетчуп на зиму: простий рецепт

Домашній кетчуп – це ідеальний додаток до піци, рагу, м'ясних страв або просто смачної ложки. Що цікаво, його легко приготувати з доступних інгредієнтів.

Фудблогер Татьяна Квита поділилася цим смачним рецептом на своїй сторінці в Instagram. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтеся ароматним та смачним домашнім кетчупом без зайвого клопоту.

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З цієї порції виходить близько шести банок по 0,5 л. Якщо ви хочете приготувати більше або менше, просто помножте або поділіть вказані інгредієнти на необхідну кількість.

Інгредієнти:

Помідори – 4 кг

Цибуля – 1 кг

Часник – 10-15 зубчиків

Сіль – 50 г

Цукор – 150 г

Чорний перець

Прованські/італійські трави

Сушена гвоздика – 5 шт.

Оцет – 50 мл

Приготування:

Спочатку наріжте помідори та лук. Потім перенесіть їх у блендер і збийте до однорідної маси. Налийте отриману суміш у каструлю і варіть приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи. Тим часом збийте в блендері часник з базиліком, додайте до суміші і варіть 30 хвилин. Після чого знову збийте томатну масу. Через 20 хвилин додайте сіль, цукор, гвоздику, прованські трави і оцет, перемішайте. Наповніть банки отриманою сумішшю, закрийте кришкою і переверніть на рушник до повного охолодження.

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