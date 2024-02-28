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Як приготувати домашні чебуреки: корисний рецепт

Ігор Романько

Як зробити чебуреки в домашніх умовах

Хто не любить хрусткі, соковиті чебуреки? Ця страва з дитинства, знайома всім, збуджує апетит і дарує відчуття домашнього затишку.

Сьогодні я поділюся з вами рецептом ідеального тіста для чебуреків, яке завжди виходить м'яким, еластичним і не рветься при смаженні. А також розповім, як приготувати соковиту начинку, яка не витікає. Рецептом поділились на сайті przyslijprzepis.pl.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • 4 склянки борошна;
  • 320 мл води;
  • 1 яйце;
  • 2 ст. ложки олії;
  • 0,5 ч. ложки солі;
  • 2 ст. ложки спирту або горілки.

Для начинки:

  • 500 г фаршу (лопатка або шия);
  • 2 великі цибулини;
  • 2/3 склянки кефіру;
  • сіль, перець за смаком;
  • 1 ч. ложка майорану;
  • пучок коріандру;
  • олія для смаження.

Приготування:

Тісто:

  1. Воду посоліть, додайте олію, 0,5 склянки борошна і перемішайте, щоб не було грудок. Злегка остудіть.
  2. Додайте яйце, спирт, решту борошна і замісіть м'яке еластичне тісто.
  3. Сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на 1 годину.

Начинка:

  1. Цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці.
  2. Подрібніть коріандр.
  3. До фаршу додайте кефір, цибулю, зелень, ретельно перемішайте, приправте за смаком.

Формування та смаження:

  1. З тіста зробіть "ковбаску", розріжте на 24 частини.
  2. Кожну частину розкачайте в коло товщиною 1-2 мм.
  3. На половинку кожного кружечка викладіть начинку.
  4. Защипніть краї виделкою, щоб начинка не витікала.
  5. У сковороді розігрійте олію.
  6. Обсмажте чебуреки з обох боків до золотистого кольору.
  7. Викладіть на паперовий рушник, щоб ввібралося зайве масло.

Подавайте з часниковим соусом, кетчупом або вашими улюбленими соусами.

Смачного!

Порада:

  • Щоб чебуреки вийшли ще більш хрусткими, можете додати в тісто 1 столову ложку горілки.
  • Для аромату в начинку можна додати 1/2 чайної ложки сушеного базиліку.
  • Не кладіть занадто багато начинки, інакше чебуреки можуть розірватися при смаженні.
  • Смажте чебуреки на середньому вогні, щоб вони встигли прожаритися всередині.

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