Як приготувати домашні чебуреки: корисний рецепт
Хто не любить хрусткі, соковиті чебуреки? Ця страва з дитинства, знайома всім, збуджує апетит і дарує відчуття домашнього затишку.
Сьогодні я поділюся з вами рецептом ідеального тіста для чебуреків, яке завжди виходить м'яким, еластичним і не рветься при смаженні. А також розповім, як приготувати соковиту начинку, яка не витікає. Рецептом поділились на сайті przyslijprzepis.pl.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- 4 склянки борошна;
- 320 мл води;
- 1 яйце;
- 2 ст. ложки олії;
- 0,5 ч. ложки солі;
- 2 ст. ложки спирту або горілки.
Для начинки:
- 500 г фаршу (лопатка або шия);
- 2 великі цибулини;
- 2/3 склянки кефіру;
- сіль, перець за смаком;
- 1 ч. ложка майорану;
- пучок коріандру;
- олія для смаження.
Приготування:
Тісто:
- Воду посоліть, додайте олію, 0,5 склянки борошна і перемішайте, щоб не було грудок. Злегка остудіть.
- Додайте яйце, спирт, решту борошна і замісіть м'яке еластичне тісто.
- Сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на 1 годину.
Начинка:
- Цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці.
- Подрібніть коріандр.
- До фаршу додайте кефір, цибулю, зелень, ретельно перемішайте, приправте за смаком.
Формування та смаження:
- З тіста зробіть "ковбаску", розріжте на 24 частини.
- Кожну частину розкачайте в коло товщиною 1-2 мм.
- На половинку кожного кружечка викладіть начинку.
- Защипніть краї виделкою, щоб начинка не витікала.
- У сковороді розігрійте олію.
- Обсмажте чебуреки з обох боків до золотистого кольору.
- Викладіть на паперовий рушник, щоб ввібралося зайве масло.
Подавайте з часниковим соусом, кетчупом або вашими улюбленими соусами.
Смачного!
Порада:
- Щоб чебуреки вийшли ще більш хрусткими, можете додати в тісто 1 столову ложку горілки.
- Для аромату в начинку можна додати 1/2 чайної ложки сушеного базиліку.
- Не кладіть занадто багато начинки, інакше чебуреки можуть розірватися при смаженні.
- Смажте чебуреки на середньому вогні, щоб вони встигли прожаритися всередині.
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