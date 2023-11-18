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Як приготувати швидкий та дуже смачний салат із яєць та моркви

Ігор Романько

Як швидко зробити салат з морквою та яйцями

Всього за десять хвилин ви можете приготувати смачний та корисний морквяний салат, який вражає не лише своєю простотою, але й смаковим багатством.

Разом з cook_with_me_at_home ми поділимося рецептом цієї швидкої страви, яка стане чудовим доповненням до вашого столу.

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Інгредієнти:

  • Морква свіжа – 500-600 г
  • Яйця – 6 шт.
  • Твердий сир – 150 г
  • Часник – 3 зубці
  • Сметана (жирна) – 2 ст. л.
  • Спеції: сіль, перець – на свій смак

Приготування:

  1. Яйця варимо до ступеня крутого, охолоджуємо, чистимо і натираємо на тертці з середніми отворами.
  2. Моркву, відварену до готовності, чистимо і також тремо на тертці з середніми отворами.
  3. Часник чистимо, пропускаємо через прес, а потім змішуємо зі сметаною та улюбленими спеціями.
  4. У салатнику об'єднуємо всі підготовлені інгредієнти, додаємо тертий твердий сир, змішуємо та подаємо на стіл.

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